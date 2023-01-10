Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию. Его подключили к ИВЛ
Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сообщает Telegram-канал Mash. Он подключен к ИВЛ.
Экс-фигурист попал в больницу в 0:30 мск. Утром ему стало хуже. На данный момент состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое.
„Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз — пневмония“, — сказал Авербух.
Бывшая партнерша Костомарова по танцевальному дуэту Татьяна Навка подтвердила „Матч ТВ“, что фигурист в больнице. „Да, Роман попал в реанимацию, пока никакой информации об этом нет, о его состоянии неизвестно“, — сказала Навка.
Хореограф ледовых шоу, в которых участвует Костомаров, Максим Ставиский рассказал „РИА Новости“, что фигурист „лежит на ИВЛ“.
„Врачи говорят, что это не ковид. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства“, — отметил Ставиский.
Телеграм-канал Mash сообщил, что врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжелое.
Костомаров выступал в новогоднем шоу Авербуха „Волшебник страны Оз“.
Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Он завоевал золото на Олимпиаде 2006 года, дважды выигрывал мировое первенство и трижды — европейское.