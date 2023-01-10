Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию. Его подключили к ИВЛ

„Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз — пневмония“, — сказал Авербух.



Бывшая партнерша Костомарова по танцевальному дуэту Татьяна Навка подтвердила „Матч ТВ“, что фигурист в больнице. „Да, Роман попал в реанимацию, пока никакой информации об этом нет, о его состоянии неизвестно“, — сказала Навка.



Хореограф ледовых шоу, в которых участвует Костомаров, Максим Ставиский рассказал „РИА Новости“, что фигурист „лежит на ИВЛ“.



„Врачи говорят, что это не ковид. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства“, — отметил Ставиский.



Телеграм-канал Mash сообщил, что врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжелое.



Костомаров выступал в новогоднем шоу Авербуха „Волшебник страны Оз“.