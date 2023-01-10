ВИДЕО | Российский хоккеист подрался с американцем во время матча НХЛ

Российский нападающий „Эдмонтона“ Клим Костин подрался с американским нападающим „Лос-Анджелес Кингз“ Бренданом Лемье в самой концовке матча НХЛ.

После очередного вбрасывания хоккеисты обменялись словами и затем начали драться. Оба хоккеиста в итоге получили по 5 штрафных минут. 23-летний россиянин заработал еще десять минут за неспортивное поведение.

Встреча завершилась разгромной победой „Лос-Анджелес Кингз“ со счетом 6:3. „Лос-Анджелес“ набрал 54 очка в 44 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. „Эдмонтон“ с 45 очками после 42 игр идет на пятой позиции.