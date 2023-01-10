Управа Ласнамяэ просит жителей района высказать свое мнение

„Вовлечение жителей - один из приоритетов нашей работы, потому что только вместе мы можем развивать район так, чтобы он стал еще более комфортным местом для жизни. Развитие района включает в себя в том числе и установку городской мебели. Поэтому мы ждем предложений от жителей Ласнамяэ, если они считают, что где-то не хватает, например, скамеек или урн“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она добавила, что в прошлом году в Ласнамяэ было установлено почти 90 новых скамеек и более 50 мусорных урн, но, учитывая масштабы района и количество жителей, в этом году необходимо установить дополнительную городскую мебель, а также специальные контейнеры для утилизации собачьих экскрементов.

Информацию о требующих ремонта, замены или установки элементах городской мебели управа собирает в течение года. Далее она тщательно анализируется, и на основании полученных результатов Таллиннскому департаменту окружающей среды и городского хозяйства составляется предложение.

Управа ждет предложений относительно скамеек, урн для мусора и мест для сбора собачьих экскрементов. Существует возможность заменить изношенные скамейки на новые или добавить скамейки там, где их не хватает. Также можно установить новые мусорные урны в местах, где скапливается много мусора, или заменить старые или сломанные урны. Приведенные выше варианты также относятся к пунктам для сбора отходов жизнедеятельности животных. Единственным условием заявки является то, что предполагаемое место размещения мебели должно находиться на городской территории.

Жители Ласнамяэ могут вносить предложения относительно городской мебели с 10 января по 27 января по ссылке: https://forms.gle/sXPYTzLUVeG1vzCU6 , электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee или по телефону 645 7700.