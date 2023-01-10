Эстония до конца января разработает план передачи Украине замороженных в стране российских активов

На замороженных счетах в Эстонии, по данным органа по борьбе с отмыванием денег, находится до 20 миллионов евро.

Ожидается, что также к концу января общеблоковое соглашение о том, как использовать 300 миллиардов евро замороженных резервов, подготовит Европейская комиссия.

5 января о том, что Эстония решила передать замороженные в стране российские активы Украине, заявил министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу. Он не назвал конкретных сроков передачи средств, однако подчеркнул, что власти Эстонии намерены выработать соответствующий правовой механизм.

Одной из причин того, что правительство намерено заняться передачей активов самостоятельно, Рейнсалу назвал то, что этот процесс не продвигается на уровне Евросоюза, хотя задача разработать необходимую для этого юридическую схему стоит перед Европейской комиссией уже несколько месяцев.

„Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги“,— сказал глава МИД. Он также предположил, что соответствующее решение Эстонии станет прецедентом в международном праве.