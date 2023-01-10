„Я вывезла тело сына в багажнике машины“. Истории матерей украинских военных

„Я даже близко не могла представить, что он там [под Херсоном]. Потому что я когда-то с ним общалась, он говорил, что все хорошо, он у себя во Львове“, - вспоминает она.

Он был профессиональным военным, служил во Львове и не говорил маме, что его перебросили на юг. Не хотел, чтобы она беспокоилась. Когда началась война, Людмила первым делом позвонила сыну.

Ее голос, чистый и звенящий, вдруг срывается, когда она берет в руки форму сына. Шеврон с эмблемой десантно-штурмовых войск едва можно узнать - настолько сильно он обгорел. Максим погиб под Херсоном, когда россияне накрыли его подразделение „Градами“.

„Война забрала у меня ребенка, и не только у меня - она забирает детей, мужчин, родителей, всех забирает“, - говорит Людмила.

Здесь много и его снимков. Вот он - еще совсем юный в школьной форме с галстуком, а тут - уже взрослый в военной форме, немного смущенно улыбается в камеру. Рядом - мама и сестра, они за него очень рады и им гордятся. Людмила бережно касается этих вещей, словно поглаживает волосы сына. Это - все, что осталось в память о нем.

На диване и подоконнике аккуратно разложено все, что напоминает Людмиле о Максиме: его спортивная форма, медали и награды за спортивные соревнования, дипломы, школьные альбомы, бутылочка его духов, смастеренные на уроках труда сувениры, которые он когда-то дарил маме.

Теперь здесь - небольшой домашний музей памяти ее сына. Ему было всего 20. Он погиб на второй день войны.

„Здесь все осталось, как было, и все останется, как есть“, - Людмила Куприйчук показывает нам комнату, когда-то принадлежавшую ее сыну Максиму.

Мы побывали в Виннице, где живут обе женщины, чтобы встретиться с ними и записать их истории.

„Плана не было никакого. План был - по месту. Просто найти его и забрать“, - рассказывает женщина.

И они поехали. На рассвете 4 марта, через неделю после гибели сына, они отправились его искать. На старом „Мерседесе“, купленном специально для этой поездки: на тот момент Томарино уже было оккупировано, и местные предупреждали, что россияне начали забирать машины у гражданских.

„Мне позвонил бывший муж - отец Максима - и говорит: „Тебе звонили по телефону?“ Я говорю: „Нет“. „И что будем делать? Будем ехать?“ „Ну, да“.

„Ждите… это наверное худшее слово, которое можно придумать. И мы ждали. Каждое утро у меня начиналось с того, что я звонила в часть и слышала один и тот же ответ - нет никакой информации, ждите“, - вспоминает Людмила. Через несколько дней она поняла, что ждать больше не может.

„Вы представьте, что ты дома лежишь, когда приходит вечер, ты сходишь с ума. Ты понимаешь, что твой ребенок лежит в чистом поле, а ночью берет мороз. Ты лежишь и думаешь, что он сейчас там замерзает, а его никто не укроет“, - Людмиле настолько трудно говорить, что время от времени мы останавливаем запись, чтобы она отдохнула.

Именно там погиб ее сын. Именно там - на окраинах села, где-то в полях, посреди заповедника под названием Шилова балка, лежало его тело. И это разбивало женщине сердце.

Фотографию с места гибели Максима - слишком ужасную, чтобы ее можно было показать без цензуры, - прислал его сослуживец. Он и подтвердил гибель парня.

„Эта трасса Геническ - Новая Каховка - на ней они и погибли. Я так понимаю, что их направляли на охрану Каховской ГЭС. Их накрывали „Градами“, а они с автоматами. Чем они могли отстреливаться, я не знаю“, - продолжает женщина.

„Она говорит - Максима убили. И все, дальше я ничего не помню. Я только знаю, что я очень кричала. Она сбросила мне эту фотографию сожженного БТРа, сожженных тел…“, - голос Людмилы срывается, она умолкает, чтобы вытереть слезы.

„Я видела, как он разрывал бушлат, чтобы посмотреть на татуировку - есть на руке татуировка, или ее нет... Есть... Это все, что можно было узнать. Только по тату... Не было уже ничего... Заповедник есть заповедник... На тот момент они лежали там уже вторую неделю. Сожженные тела, а теперь еще и обглоданные... Когда твоего ребенка несут к тебе в покрывале, а мимо едет колонна техники с пометкой [Z], у тебя под ногами трясется земля“, - Людмила умолкает, будто собирается с силами, чтобы продолжить свою историю.

Наконец - остановка и что-то знакомое впереди. БТР с этой страшной фотографии. Людмила не могла сдвинуться с места, так и осталась стоять, как прикованная к земле, а ее муж пошел за телом сына.

Она до сих пор не может понять, как, но ей удалось договориться с боевиками. Те согласились отвезти ее к месту смерти сына. Людмила села к ним в машину, мужчина поехал следом. Мы спрашиваем ее, не было ли ей страшно. Она качает головой и отвечает одним словом - „гадко“.

„Все, что я с собой взяла, - свидетельство о рождении Максима и свой паспорт. Если бы что-то произошло, не думаю, что нас бы кто-то нашел“, - говорит Людмила.

Женщина признается, что готова была сделать и сказать, что угодно, чтобы они пропустили ее на поле забрать тело сына. Она также понимала, что сейчас они полностью во власти этих людей с оружием. По совету проводника, еще в селе они выключили свои телефоны.

„Я выхожу из машины и иду в направлении человека, который наставил на меня автомат“, - вспоминает Людмила свою встречу с ними.

В сопровождении местного они отправились за село, где стоял первый вражеский блокпост. По словам Людмилы, россиян там не было. Вооруженные мужчины сказали ей, что они из „ДНР“.

До Томарина они добрались через несколько часов. Там царил хаос. В центре собралась толпа, пытаясь понять, что будет дальше, ведь село теперь в оккупации. Россияне только начинали обустраиваться на захваченной территории, поэтому на Людмилу с мужем никто не обращал особого внимания.

Так они и ехали: без плана, имея только карту, фото с места гибели сына и телефон местного жителя, согласившегося им помочь в поисках.

Из дома они с мужем взяли одеяло. В него и завернули тело Максима.

„Я говорю: „Толя, мы что, его в багажнике повезем?“ Ну как это? Ну вот как так может быть, чтобы повезти своего ребенка в багажнике? А он на меня смотрит и говорит: „Успокойся, отойди! Нам просто надо отсюда уехать“, - продолжает Людмила.

И они поехали. Путь домой был очень длинным, ведь в тот момент люди массово бежали с юга и востока Украины. Но Людмиле и мужчине удалось прорваться. Россияне еще не успели расставить свои блокпосты на захваченной территории, поэтому их никто не останавливал.

„Первый блокпост украинский был в Кривом Роге. Нас подошел проверять молодой мальчик, совсем ребенок. Он попросил открыть багажник. А я говорю: „А можно не открывать?“ А он: „Почему?“ Отвечаю: „Потому что там наш сын“.

Мы открыли багажник, он пошел позвать старшего, пришел и полицейский. Они взглянули и просто закрыли. Нас по Кривому Рогу пропустили всюду. Они передали номер машины, нас останавливали, смотрели номер и говорили „Счастливого пути!“, - вспоминает женщина.

Дальше была Александрия (город в Кировоградской области Украины).

„Я не забуду никогда, как там нас тоже остановили. На нас наставили автоматы: вы везете тело, а никаких документов нет. И они на нас, что вы преступники. Я говорю: „Да, еще какие. Я говорю: вы преступников поймали, автоматы наставили, кричите „Руки на капот!“ Говорю, кто-то из вас вез своего ребенка в багажнике машины? Вы своего ребенка с поля забирали? Вы заматывали ее в покрывало и везли в багажнике машины?“ - голос Людмилы дрожит от слез.

В Винницу они ехали 12 часов.

Людмила говорит, что сейчас укоряет себя за то, что не настояла на том, чтобы увидеть тело Максима: