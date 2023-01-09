Пятикратный победитель Лиги чемпионов завершил карьеру в 33 года

33-летний футболист опубликовал сообщение в instagram, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

„После тщательных и серьезных размышлений я объявляю о немедленном завершении карьеры на клубном и международном уровне.

Мне невероятно повезло осуществить свою мечту – заниматься любимым видом спорта. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в жизни. Больше 17 сезонов на высочайшем уровне – повторить это будет невозможно вне зависимости от того, какой будет следующая страница моей жизни.

Кажется невозможным выразить благодарность всем людям, которые сыграли свою роль в этом приключении. Я чувствую себя в долгу перед многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и построить карьеру так, как я и мечтать не мог, когда впервые начал играть в 9 лет.

Итак, я с нетерпением двигаюсь дальше, к следующему этапу в моей жизни. Время перемен, шанс для нового приключения...“ – написал Бэйл.

Бэйл начал свою карьеру в „Саутгемптоне“ (1999—2006), где играл на позиции левого защитника и был специалистом по исполнению штрафных ударов. В 2007 году он перешел в „Тоттенхэм“, где начал играть на более атакующих позициях. За „Тоттенхэм“ он играл на протяжении следующих шести лет и выиграл Кубок английской лиги.

В 2013 году полузащитник перешел в мадридский „Реала“, в котором играл до 2020 года, после чего на правах аренды вернулся в „Тоттенхэм“.

За мадридский „Реал“ валлиец отыграл 176 матчей и забил 81 гол. В составе „Реала“ он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.

В 2022 году Бэйл окончательно покинул „Реал“ и перешел в американский клуб „Лос-Анджелес“, где отыграл 13 матчей и забил три гола.

На минувшем ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса вместе с Бэйлом заняла последнее место в группе В и не смогла пробиться в следующую стадию турнира.