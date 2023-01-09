Правда ли, что Украина выпустила марки, посвящённые дивизии СС „Галичина“?
В соцсетях и на информационных сайтах часто можно встретить изображение украинских почтовых марок с портретами командиров дивизии СС „Галичина“, сформированной из украинцев во время Второй мировой войны. Мы решили разобраться, насколько эта информация правдива.
История о выпуске Украиной почтовых марок, посвящённых 75-летию создания дивизии „Галичина“ (она же 14-я добровольческая дивизия СС), всплывает в соцсетях и в некоторых СМИ уже больше четырёх лет. Например, запись об этом есть на Pikabu, а в пояснениях к изображению указано: „Украина выпустила почтовые марки с „героями“ фашистской дивизии СС „Галичина“. Многие изображены прямо в нацистской форме“. Писали об этом и в LiveJournal, и на сайте телеканала „Царьград», и в твиттере посольства России в ЮАР.
Изображение, которое распространяют в соцсетях, — подлинное, лист марок к 75-летию дивизии „Галичина“ действительно существует. Его можно купить на онлайн-аукционах, есть доказательства и в официальных источниках. В фотобанке украинского государственного агентства УНИАН существует фотография мероприятия, на котором эти марки были представлены.
Однако ни в архивах украинской почты, ни в каталогах таких марок нет. Всего за 2018 год „Укрпошта“ выпустила 90 марок. Среди них есть марки, посвящённые финалу Лиги чемпионов, Казимиру Малевичу, мостам и соборам, бойцам ВСУ, иконам и вышиванкам. Но нет ни следа марок с „Галичиной“.
Самый простой ответ можно найти на тех же самых онлайн-аукционах, где этот блок марок размещают в категории „Непочтовые марки“. Проще говоря, отдельные энтузиасты постоянно печатают в частном порядке марки, посвящённые самым разнообразным сюжетам. Например, на аукционах можно встретить блоки марок Парагвая с различными формированиями нацистских войск, датированные 2013 годом. Среди них есть и дивизия „Галичина“, и 1-я танковая дивизия СС „Лейбштандарт Адольф Гитлер“.
Если брать за пример Украину, то на аукционах можно найти марки с фотографиями приезда Владимира Зеленского в освобождённый Херсон.
Были и более ранние выпуски с дивизией СС „Галичина“. В 2013 году (когда президентом Украины был пророссийский политик Виктор Янукович), к 70-летию создания дивизии, частные лица издали и такой блок марок.
С почтовыми марками такие произведения роднит только одно: перфорация, то есть „зубчики“. Формально же это просто фотографии, отпечатанные в форме марок. Их можно дарить на память или даже наклеивать на открытки. Но в последнем случае это просто зубчатая фотография, наклеенная на открытку, а не почтовый знак, выпущенный государством и позволяющий оплатить пересылку корреспонденции.
В блоке 2018 года может смущать номинал, обозначенный на марках латинской буквой V (соответствует цене в 12 гривен). Но он отделён от изображения перфорацией, сами же марки — это отдельные портреты без указания страны или номинала, то есть, по филателистической терминологии, виньетки. Также необычно выглядит на конверте из фотобанка УНИАН печать Львовского почтамта. Но гашение произведено на конверте, а не на марках, изображений гашёных марок с дивизией СС „Галичина“ нет.
Таким образом, марки с дивизией СС „Галичина“ действительно существуют, но никакого отношения ни к украинской почтовой службе, ни к властям Украины, ни к филателии они не имеют. Это частный выпуск, подобный которому при желании и определённых финансовых возможностях может напечатать любой человек.
Итог: Неправда