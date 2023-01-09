Правда ли, что Украина выпустила марки, посвящённые дивизии СС „Галичина“?

История о выпуске Украиной почтовых марок, посвящённых 75-летию создания дивизии „Галичина“ (она же 14-я добровольческая дивизия СС), всплывает в соцсетях и в некоторых СМИ уже больше четырёх лет. Например, запись об этом есть на Pikabu, а в пояснениях к изображению указано: „Украина выпустила почтовые марки с „героями“ фашистской дивизии СС „Галичина“. Многие изображены прямо в нацистской форме“. Писали об этом и в LiveJournal, и на сайте телеканала „Царьград», и в твиттере посольства России в ЮАР.

Изображение, которое распространяют в соцсетях, — подлинное, лист марок к 75-летию дивизии „Галичина“ действительно существует. Его можно купить на онлайн-аукционах, есть доказательства и в официальных источниках. В фотобанке украинского государственного агентства УНИАН существует фотография мероприятия, на котором эти марки были представлены.

Однако ни в архивах украинской почты, ни в каталогах таких марок нет. Всего за 2018 год „Укрпошта“ выпустила 90 марок. Среди них есть марки, посвящённые финалу Лиги чемпионов, Казимиру Малевичу, мостам и соборам, бойцам ВСУ, иконам и вышиванкам. Но нет ни следа марок с „Галичиной“.

Самый простой ответ можно найти на тех же самых онлайн-аукционах, где этот блок марок размещают в категории „Непочтовые марки“. Проще говоря, отдельные энтузиасты постоянно печатают в частном порядке марки, посвящённые самым разнообразным сюжетам. Например, на аукционах можно встретить блоки марок Парагвая с различными формированиями нацистских войск, датированные 2013 годом. Среди них есть и дивизия „Галичина“, и 1-я танковая дивизия СС „Лейбштандарт Адольф Гитлер“.

В каталогах этих марок нет, „Почта Парагвая“ их никогда не выпускала.

Если брать за пример Украину, то на аукционах можно найти марки с фотографиями приезда Владимира Зеленского в освобождённый Херсон.