Серьезная проблема: людей с деменцией в Эстонии в два раза больше, чем населения на Хийумаа, и число больных растет

Насколько серьезна проблема с деменцией в Эстонии?

Весьма серьезна, и ситуация усугубляется. В настоящее время в Эстонии 22 000 человек с деменцией, и предполагают, что к 2050 году это число как минимум удвоится.

22 000 человек — это как два с половиной уезда Хийумаа.

А если принять во внимание количество не диагностированных людей, то число будет еще больше. Серьезную озабоченность вызывает не количество больных, а отсутствие услуг по их поддержке, отсутствие необходимых знаний и навыков.

Почему мы не знаем, как о них заботиться?

О деменции заговорили сравнительно недавно. Раньше это считалось возрастным изменением, а не болезнью.

С какого возраста проявляется деменция?