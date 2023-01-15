15.01.2023, 15:57
Серьезная проблема: людей с деменцией в Эстонии в два раза больше, чем населения на Хийумаа, и число больных растет(47)
Насколько серьезна проблема с деменцией в Эстонии?
Весьма серьезна, и ситуация усугубляется. В настоящее время в Эстонии 22 000 человек с деменцией, и предполагают, что к 2050 году это число как минимум удвоится.
22 000 человек — это как два с половиной уезда Хийумаа.
А если принять во внимание количество не диагностированных людей, то число будет еще больше. Серьезную озабоченность вызывает не количество больных, а отсутствие услуг по их поддержке, отсутствие необходимых знаний и навыков.
Почему мы не знаем, как о них заботиться?
О деменции заговорили сравнительно недавно. Раньше это считалось возрастным изменением, а не болезнью.