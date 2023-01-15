Эстонский экспресс
15.01.2023, 15:57

Серьезная проблема: людей с деменцией в Эстонии в два раза больше, чем населения на Хийумаа, и число больных растет

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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ: Пипи-Лийс Симанн напоминает, что "хотя деменция — значит забывчивость, есть одна прекрасная мысль, которую своим близким хочет донести каждый человек с деменцией: не забывай любить меня!"
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ: Пипи-Лийс Симанн напоминает, что "хотя деменция — значит забывчивость, есть одна прекрасная мысль, которую своим близким хочет донести каждый человек с деменцией: не забывай любить меня!"
ФОТО: Dmitri Kotjuh | Järva Teataja/Scanpix Baltics

Пипи-Лийс Симанн из Центра компетенции по вопросам деменции рассказывает, как можно распознать эту болезнь и помочь людям со слабоумием.

Насколько серьезна проблема с деменцией в Эстонии?

Весьма серьезна, и ситуация усугубляется. В настоящее время в Эстонии 22 000 человек с деменцией, и предполагают, что к 2050 году это число как минимум удвоится.

22 000 человек — это как два с половиной уезда Хийумаа.

А если принять во внимание количество не диагностированных людей, то число будет еще больше. Серьезную озабоченность вызывает не количество больных, а отсутствие услуг по их поддержке, отсутствие необходимых знаний и навыков.

Почему мы не знаем, как о них заботиться?

О деменции заговорили сравнительно недавно. Раньше это считалось возрастным изменением, а не болезнью.

С какого возраста проявляется деменция?

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