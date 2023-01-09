Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару разгромили правительственные здания и резиденцию главы государства в столице страны
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару после столкновений с полицией 8 января ворвались в правительственные здания в столице страны Бразилиа, разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства, сообщает „Спектр“ со ссылкой на Correio Braziliense.
Погромы последовали за протестами против результатов октябрьских президентских выборов, на которых действующий глава государства Луис Инасиу Лулу да Силва победил Болсонару с минимальным перевесом.
Толпы манифестантов с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде, выйдя в центр города, били стекла в зданиях парламента, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, являющемся рабочей резиденцией главы государства. Охранники пустующих в нерабочий день административных зданий не смогли дать отпор нарушителям. Вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывал на протестующих шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом. Данных о возможных погибших и пострадавших пока нет.
Спустя несколько часов после начала погромов полицейские подразделения в Бразилиа смогли вытеснить протестующих из захваченных ими зданий государственных структур. Изначально сообщалось о 30 задержанных. Позже телеканал Globo обнародовал данные о 150 задержанных за участие в беспорядках. По предварительным оценкам, всего в протестах участвовали около 5000 человек.
По данным местных СМИ, в ходе погромов в зданиях органов федеральной власти вандалы повредили или унесли с собой различные предметы искусства, представляющие историческую ценность: картины, статуи, элементы интерьера. Кабинет президента в ходе погромов не пострадал.
Президент Бразилии пообещал установить личности вандалов, участвовавших в воскресных беспорядках в столице страны, и наказать их. Он провел экстренное совещание с министрами в связи с массовыми беспорядками.
Многие международные политические деятели осудили действия протестующих и заявили, что поддерживают Луиса Инасиу Лулу да Силву и его правительство. Сторонники Лулы да Силвы попросили генерального прокурора разрешить применение федеральных сил безопасности в Бразилиа. До конца января в столице ввели режим ЧС.
Управление генерального адвоката Бразилии, представляющее интересы правительства, потребовало арестовать экс-начальника управления общественной безопасности столицы Андерсона Торреса. Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас потребовал от прокуратуры столичного Федерального округа возбудить уголовное дело по факту беспорядков в Бразилиа.
Сам Болсонару заявил, что участники акций в его поддержку, напавшие на правительственные здания в Бразилиа, нарушили закон.
Президентские выборы в Бразилии прошли в октябре прошлого года. Лула да Силва выиграл их с результатом 50,8 процента голосов против 49,2 процента у Болсонару. Последний неоднократно заявлял о фальсификациях выборов, однако доказательств не приводил и в конечном счете признал их итоги.
Болсонару стал президентом Бразилии в 2019 году. Он известен крайне правыми и популистскими взглядами, симпатиями к военной диктатуре, высказываниями против феминизма и ЛГБТ, ковид-диссидентством.
Да Силва также ранее возглавлял Бразилию — до 2010 года. В 2017 году его осудили на 12 лет по обвинению в коррупции, но позже сняли обвинения.
СМИ регулярно сравнивают Болсонару с экс-президентом США Дональдом Трампом, отмечая схожесть их взглядов. В январе 2021 года, в Вашингтоне прошли схожие беспорядки — тогда сторонники Трампа захватили Капитолий и требовали пересмотра результатов выборов, на которых Трампа победил Джо Байден.