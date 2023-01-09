Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару разгромили правительственные здания и резиденцию главы государства в столице страны

Погромы последовали за протестами против результатов октябрьских президентских выборов, на которых действующий глава государства Луис Инасиу Лулу да Силва победил Болсонару с минимальным перевесом.

Толпы манифестантов с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде, выйдя в центр города, били стекла в зданиях парламента, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, являющемся рабочей резиденцией главы государства. Охранники пустующих в нерабочий день административных зданий не смогли дать отпор нарушителям. Вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывал на протестующих шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом. Данных о возможных погибших и пострадавших пока нет.

Спустя несколько часов после начала погромов полицейские подразделения в Бразилиа смогли вытеснить протестующих из захваченных ими зданий государственных структур. Изначально сообщалось о 30 задержанных. Позже телеканал Globo обнародовал данные о 150 задержанных за участие в беспорядках. По предварительным оценкам, всего в протестах участвовали около 5000 человек.

По данным местных СМИ, в ходе погромов в зданиях органов федеральной власти вандалы повредили или унесли с собой различные предметы искусства, представляющие историческую ценность: картины, статуи, элементы интерьера. Кабинет президента в ходе погромов не пострадал.

Президент Бразилии пообещал установить личности вандалов, участвовавших в воскресных беспорядках в столице страны, и наказать их. Он провел экстренное совещание с министрами в связи с массовыми беспорядками.

Многие международные политические деятели осудили действия протестующих и заявили, что поддерживают Луиса Инасиу Лулу да Силву и его правительство. Сторонники Лулы да Силвы попросили генерального прокурора разрешить применение федеральных сил безопасности в Бразилиа. До конца января в столице ввели режим ЧС.