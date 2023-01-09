МНЕНИЕ | Александр Блок об образовании в Эстонии

В настоящее время средства массовой информации немало места уделяют вопросам судьбы образования на русском языке в Эстонии и судьбе образования в целом, так как проблема нехватки преподавателей распространяется не только на русские школы, но и на эстонские. И не только на школы, но и на университеты и другие учебные заведения. Много чего выносится на поверхность, ещё больше, особенно частного, остаётся неизвестным. Просматривая эти статьи, бросая свой взгляд в не очень светлое будущее, невольно обращаешь свой взгляд и в прошлое. Как говорится, всё новое, это хорошо забытое старое. Читая статью Александра Блока „Интеллигенция и революция“, обратил внимание на описанный в сатирическом ключе характер образования в царской России, в котором, на мой взгляд, просвечивают любопытные параллели. Вот как описывал положение дел Блок: