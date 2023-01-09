Футболиста задержали в Париже с крупной партией кокаина

Как сообщает издание Le Parisien, при досмотре багажа 29-летнего Недра и его спутницы представители правопорядка обнаружили в чемоданах 100 килограммов кокаина. Футболист был арестован и доставлен в участок, а девушку, сопровождавшую его, отпустили.

Клуб „Айльон дю Ляментен“, за который играет Жан-Мануэль Недра, прокомментировали ситуацию так: „С сожалением мы узнали о том, что один из наших игроков оказался причастен к контрабанде наркотиков. Давайте будем сильнее, чем когда-либо, объединившись в нашей борьбе с этим негативным бедствием. Мы должны защищать и предупреждать нашу молодежь о рисках, последствиях и злоупотреблениях в этой среде“, — говорится в сообщении клуба.

Недра по местным меркам Мартиники довольно известный футболист, который отыграл за свою сборную 20 матчей. В нынешнем сезоне в составе клуба провел два матча в рамках Кубка Франции, где „Айльон дю Ляментен“ обыграл своих соотечественников из „Голден Лайон“ (2:1), но во втором раунде был разгромлен представителем второго французского дивизиона „Амьеном“ (0:10).