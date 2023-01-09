ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | Российский социолог: Россия может рухнуть за три дня в 2023 году

К 2023 году у путинской России накопилось столько военных, экономических и политических проблем, что путинский режим может рухнуть за три дня, констатирует российский социолог Игорь Эйдман. „Русские долго запрягают, но едут быстро“, — шутит Эйдман, двоюродный брат российского политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году.