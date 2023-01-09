Эстонская пара по керлингу впервые вошла в тройку лучших в мировом рейтинге

Успешное начало сезона и победа на турнире Большого шлема в Канаде в декабре, где эстонская пара обыграла всех своих соперников и в финале одержала уверенную победу над номером один мирового рейтинга, швейцарской парой Дженни Перре и Мартин Риос, позволил подняться эстонской паре выше в таблице. Матч с лучшей парой мира завершился со счетом 11:2 в пользу эстонской пары.



Фред Рандвер, член правления Эстонского союза керлинга, отметил, что в первой десятке рейтинга представлены страны с многолетней историей, например, целых пять канадских пар по керлингу, две швейцарские пары и представители Шотландии, которые являются родоначальники керлинга.

„Это огромная благодарность всему эстонскому керлингу, но особенно Мари, Харри и всей их команде. Харри и Мари уже очень опытные спортсмены с профессиональным отношением к делу и ежедневными тренировками, и их попадание в тройку лучших в мире и небольшое отставание от канадцев, занявших второе место, является результатом многолетней упорной работы и самоотверженности“, — сказал Рандвер.

Швейцарская пара по керлингу Дженни Перре и Мартина Риоса продолжает оставаться на вершине мирового рейтинга смешанных пар по керлингу, имея в своем активе 197,6 баллов. На втором месте канадская пара керлинга Нэнси Мартин и Тайрел Гриффит, набравшая 160,6 рейтинговых баллов. Занявшая третье место эстонская пара по керлингу набрала 158,4 баллов, то есть разница между вторым и третьим местом составляет всего 2,2 балла.