Хоккейная Лига Coolbet: „Пантер“ одержали победу и приблизились к лидеру

Нарвский „ПСК“ одержал победу в хоккейном дерби Ида-Вирумаа со счетом 4:6 (2:2, 1:1, 3:1) над „Виру Спутником“, которое состоялось в воскресенье в Кохтла-Ярве. После первого и третьего периода игра была равной, а в решающем периоде гости все же одержали победу, сообщает Эстонский хоккейный союз.

В составе нарвского „ПСК“ шайбы забросили: Георгий Васильев, Александр Работинский, Андрей Александров (1+1), Максим Бурков (1+1), Кирилл Ильин (1+2) и Мартин Анохин. В составе „Виру Спутника“ шайбы забросили: Даниил Шкалета, Антон Некрасов (2+0) и Алексей Фурман, две результативные передачи на счету Никиты Цыганова. Вратарь хозяев Сергей Андреев отразил 40 шайб, а вратарь гостей Даниил Сеппенен 39 бросков.

Таллиннский клуб „Пантер“ обыграли клуб „Рига“ со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) и сократила отставание от лидера „Курбадс“ до одного очка. В составе „Пантер“ шайбы забросили: Кевин Паррас, Ролан Лухт (1+1), Яанус Сорокин (1+1) и Андрей Розинко (1+1), вратарь Анатолий Сизов отыграл на ноль.

Турнирная таблица в хоккейной лиге Coolbet: „Курбадс“ 28 очков (14 игр), „Пантер“ 27 (15), Нарвский „ПСК“ 14 (15), Тарту „Валк 494“ 14 (15), „Рига“ 13 (18), „Эверест“ 12 (12), „Виру Спутник“ 0 (15).

В следующую субботу, 14 января, в 16:00 в Кохтла-Ярве местный „Эверест“ сыграет с „Пантер“, а в 17:00 в Тарту „Вялк 494“ сыграет с „Виру Спутником“. В воскресенье, 15 января, в 15:30 Нарвский „ПСК“ сыграет дома с „Эверест“.