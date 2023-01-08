За рубежом
08.01.2023, 21:30

На юго-западе Литвы зафиксировано необычное природное явление — „зубы стужи“

 
"Зубы стужи" в Литве
"Зубы стужи" в Литве
ФОТО: Pagramančio regioninis parkas | facebook

Работники Паграмантского регионального парка поделились впечатляющими фотографиями ледяных скульптур природного происхождения, которые они назвали „зубами стужи“, пишет литовская служба Delfi.

„Из Балскай можно делать репортажи каждый день“, – прокомментировали фото работники парка. Балскай – это деревня в Таурагском районе, в Паграмантском региональном парке. Фото сделаны около плотины на реке Юра.

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