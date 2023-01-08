08.01.2023, 19:19
В ДТП в Ида-Вирумаа перевозивший древесину грузовик улетел в канаву. Из-за аварии произошла утечка топлива(1)
Как уточнила пресс-секретарь полиции, большегруз преодолел поворот, но из-за неверных водительских приемов или неверно выбранной скорости, прицеп грузовика повело в канаву, куда он утянул с собой и сам грузовик.
Водитель после ДТП находился в сознании, но был доставлен в отделение скорой помощи для дополнительной проверки здоровья. Позже стало известно, что он не получил сколько-нибудь значительных повреждений.
Бороться с последствиями аварии пришлось и спасателям: в ходе аварии произошла утечка топлива.
Выяснением деталей ДТП займется страховая фирма.