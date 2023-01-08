Сборная Эстонии по гандболу завоевала серебро на Кубке Балтии

Вчера эстонские игроки в полуфинале обыграли латышей со счетом 35:26 (17:13), Финляндия обыграла сборную Литвы со счетом 27:26 (12:15). Сегодняшний финал получился зрелищем, и в первом, и во втором тайме обе сборные до последних минут сохраняли интригу. В результате эстонская сборная проиграла со счетом 31:29 (13:14), сообщает Эстонский союз гандбола.

Уже на первых минутах игры было понятно, что игра будет равной. Это подтверждалось и цифрами на табло, показывающем счет 5:7 в пользу эстонской сборной на 10-й минуте матча. После первого тайма Эстония выигрывала со счетом 13:14.

Первые 10 минут второго тайма Финляндия неустанно старалась сравнять счет, а Эстония изо всех сил удерживала преимущество. На 42-й минуте финские гандболисты счет сравняли 22:22. Через три минуты финны впервые повели в счете, после чего увеличили отрыв в счете ​​до двух мячей. За 10 минут до конца матча Михкель Лыпп сократил отставание до одного мяча, сделав счет 26:25. На 58-й минуте Андрис Целминьш и вовсе сравнял счет, но, несмотря на это, сборная Эстонии потерпела поражение от Финляндии 31:29.

Андрис Целминьш и Михкель Лыпп стали самыми результативными игроками в сборной Эстонии с шестью мячами. Маркус Вииткар, и Карл Тоом забросили по четыре мяча. Лучшим игроком в игре был выбран Андрис Целминьш из Эстонии, Михкель Лыпп был признан лучшим игроком всего турнира. Карл Тоом стал лучшим бомбардиром турнира с 12 мячами.

В игре за третье место, в которой за бронзу боролись Литва и Латвия, завершилась со счетом 24:15 (15:9) в пользу Литвы. Всего в турнире приняли участие четыре команды: Эстония, Финляндия, Литва и Латвия. Финляндия заняла первое место, а сборная Эстонии второе место. Третье место у сборной Литвы, а Латвия стала четвертой.

В следующей игре сборная Эстонии сыграет с Израилем в рамках отборочного этапа, который состоится в марте.