ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (319-й день) | В Бахмуте и Соледаре тяжелые бои, Москва и Киев обменялись 50 пленными

Власти Херсона заявили об обстреле города запрещенными зажигательными боеприпасами

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич утверждает, что в ночь на 8 января российские военные обстреляли Таврический район Херсона зажигательными боеприпасами.

По словам Янушевича, жертв среди мирного населения в результате обстрела нет.

Минобороны РФ объявило об „операции возмездия“ за удар ВСУ по Макеевке

В результате обстрела двух общежитий Краматорска были убиты более 600 украинских военнослужащих, утверждает ведомство.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил „Суспильне“, что информация Минобороны РФ об ударах по двум общежитиям в Краматорске, где находились украинские военные, не соответствует действительности.

„Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет“, — сказал Череватый.

Минобороны Великобритании считает, что российская армия готовится к возможному наступлению ВСУ на двух направлениях: на севере Луганской области и в Запорожской области.

Как пишет британская разведка, прорыв украинской армии в Запорожской области может значиетльно повлиять на ход войны. В частности, это разрушит „наземный мост“ между территорией РФ и оккупированным Крымом.

Если же украинская армия начнет продвижение войск в Луганской области, это еще больше подорвет главную цель россиян - так называемое „освобождение Донбасса“.

Британская разведка сообщает, что оба участка для россиян являются важными, но укрептить их удновременно и одинаково не получится, поэтому военное руководство РФ должно решить, куда из этих двух направлений перебросить больше силы для обороны.