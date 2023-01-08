ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (319-й день) | В Бахмуте и Соледаре тяжелые бои, Москва и Киев обменялись 50 пленными(4)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Власти Херсона заявили об обстреле города запрещенными зажигательными боеприпасами
Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич утверждает, что в ночь на 8 января российские военные обстреляли Таврический район Херсона зажигательными боеприпасами.
По словам Янушевича, жертв среди мирного населения в результате обстрела нет.
Минобороны РФ объявило об „операции возмездия“ за удар ВСУ по Макеевке
В результате обстрела двух общежитий Краматорска были убиты более 600 украинских военнослужащих, утверждает ведомство.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил „Суспильне“, что информация Минобороны РФ об ударах по двум общежитиям в Краматорске, где находились украинские военные, не соответствует действительности.
„Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет“, — сказал Череватый.
Минобороны Великобритании считает, что российская армия готовится к возможному наступлению ВСУ на двух направлениях: на севере Луганской области и в Запорожской области.
Как пишет британская разведка, прорыв украинской армии в Запорожской области может значиетльно повлиять на ход войны. В частности, это разрушит „наземный мост“ между территорией РФ и оккупированным Крымом.
Если же украинская армия начнет продвижение войск в Луганской области, это еще больше подорвет главную цель россиян - так называемое „освобождение Донбасса“.
Британская разведка сообщает, что оба участка для россиян являются важными, но укрептить их удновременно и одинаково не получится, поэтому военное руководство РФ должно решить, куда из этих двух направлений перебросить больше силы для обороны.
Украинские силы ударили по общежитию медицинского университета в аннексированном Рубежном Луганской области, утверждает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. По предварительной информации ведомства, погибли 14 россиян, призванных по мобилизации.
В Украине - крупнейшее минное поле в мире
„В Украине заминировано 250 тыс. квадратных километров территории“, - заявил в интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По словам Дениса Шмыгаля, заминированная территория не только является большой опасностью при передвижении людей, но и создает серьезные проблемы для сельского хозяйства – одной из основных отраслей экономики Украины.
250 тыс. км2 – это почти половина площади всей Украины.
Украина подтвердила новый обмен пленными с Россией
В результате обмена Киеву передали 50 украинских военнослужащих. Среди них 33 офицера, 17 рядовых и сержантов, сообщил глава офиса президента президента Украины Андрей Ермак. Ранее о возвращении 50 российских военнопленных сообщило Минобороны РФ.
Российские войска остаются на Кинбурнской косе, там продолжаются бои.
Об этом, сообщает издание „Страна“, в эфире телемарафона рассказала спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По словам Гуменюк, на всем южном участке фронта критических изменений нет, а Украина сосредоточена на поражении живой силы противника в тылу.
Почти вся территория Николаевской области, кроме Кинбурнской косы, была освобождена в ноябре 2022 года в ходе контрнаступления ВСУ.
Замминистра обороны Украины: „Сейчас очень тяжело в Соледаре“
На востоке Украины российские войска сконцентрировали значительные силы для выхода на границы Донецкой области, заявила в Телеграме заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
„На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых - наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные, - пишет Маляр. - Сейчас очень тяжело в Соледаре“.
Как подчеркнула заместитель главы Минбороны, большая часть украинской армии на сегодня - это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.
К середине февраля в Киеве можно будет не бояться блэкаута, уверяет директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, в украинской столице планируют запустить новую схему электропитания, основанную на резервной генерации, в том числе - для снабжения водоканалов и систем теплоснабжения.