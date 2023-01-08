В России планируют запретить удаленную работу для айтишников в надежде вернуть уехавших из страны специалистов

Российские айтишники были среди тех, кто бежал из России после вторжения России в Украину и в сентябре после объявления мобилизации. По оценкам российского правительства, в настоящее время 100 000 IT-специалистов работают за рубежом в российских компаниях.

Однако в настоящее время обсуждается закон, запрещающий удаленную работу в некоторых сферах. Законодатели опасаются, что российские IT-специалисты могут работать в странах НАТО и обмениваться информацией о безопасности. В связи с этим было предложено запретить IT-специалистам покидать Россию. Полный запрет может снизить конкурентоспособность российских IT-компаний, заявили в Министерстве цифрового развития.

Аргентина манит?..

Многие россияне уехали в страны, где говорят на русском языке, например, в Латвию, Грузию или Армению. Однако часть россиян уехала в Аргентину. Роман Тульнов, 36-летний специалист по информационным технологиям, сказал, что не планирует возвращаться в Россию. „Я давно хотел уехать из страны. 24 февраля я понял, что в России больше нет жизни“, - сказал он.

Спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что хочет повысить налоги для работников, уехавших за границу. 26-летняя дизайнер Юлия считает, что четверть ее команды скорее уволится, чем вернется в Россию. „Такой выбор без альтернативы похож на переговоры с террористом. Возвращайтесь, или мы сделаем вашу работу невозможной“, - говорит она.

Некоторые русские эмигранты могут уклоняться от уплаты налогов. С работников-резидентов автоматически удерживается 13-процентный подоходный налог, но те, кто работает на российские компании за рубежом, остаются предоставленными сами себе. Живущий в Аргентине 37-летний игрок в онлайн-покер Саша перестал платить российские налоги. „Уплата налогов поддерживала бы страну и войну, но я не хочу это делать“, - признается он.