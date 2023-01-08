В России планируют запретить удаленную работу для айтишников в надежде вернуть уехавших из страны специалистов
Российский IT-сектор рискует потерять больше работников в новом году из-за закона об удаленной работе, поскольку власти пытаются заманить обратно несколько десятков тысяч работников, которые уехали за границу без необходимости полностью разорвать связи.
Российские айтишники были среди тех, кто бежал из России после вторжения России в Украину и в сентябре после объявления мобилизации. По оценкам российского правительства, в настоящее время 100 000 IT-специалистов работают за рубежом в российских компаниях.
Однако в настоящее время обсуждается закон, запрещающий удаленную работу в некоторых сферах. Законодатели опасаются, что российские IT-специалисты могут работать в странах НАТО и обмениваться информацией о безопасности. В связи с этим было предложено запретить IT-специалистам покидать Россию. Полный запрет может снизить конкурентоспособность российских IT-компаний, заявили в Министерстве цифрового развития.
Аргентина манит?..
Многие россияне уехали в страны, где говорят на русском языке, например, в Латвию, Грузию или Армению. Однако часть россиян уехала в Аргентину. Роман Тульнов, 36-летний специалист по информационным технологиям, сказал, что не планирует возвращаться в Россию. „Я давно хотел уехать из страны. 24 февраля я понял, что в России больше нет жизни“, - сказал он.
Спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что хочет повысить налоги для работников, уехавших за границу. 26-летняя дизайнер Юлия считает, что четверть ее команды скорее уволится, чем вернется в Россию. „Такой выбор без альтернативы похож на переговоры с террористом. Возвращайтесь, или мы сделаем вашу работу невозможной“, - говорит она.
Некоторые русские эмигранты могут уклоняться от уплаты налогов. С работников-резидентов автоматически удерживается 13-процентный подоходный налог, но те, кто работает на российские компании за рубежом, остаются предоставленными сами себе. Живущий в Аргентине 37-летний игрок в онлайн-покер Саша перестал платить российские налоги. „Уплата налогов поддерживала бы страну и войну, но я не хочу это делать“, - признается он.