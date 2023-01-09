В Нарве обсудят тему памятников, культуры памяти и наследия

В течение последних шести месяцев эстонская общественность занимается обсуждением памятников и наследия советской эпохи: какой памятник уместен, а какой нет? Нарва стала первым городом в Эстонии, где памятники и символы были удалены из публичного пространства.

После восстановления независимости в Нарве были установлены новые памятники, самыми известными из которых являются статуя Пауля Кереса, „Шведский лев“ и „Подушка“ перед учебно-жилым корпусом Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета. Участников мероприятия приглашают поразмышлять о влиянии новых памятников и проанализировать, какие памятники еще нужно добавить в сегодняшнее городское пространство.

Мероприятие состоится 21 января в Нарвской арт-резиденции (Йоала, 18), начало в 16:00. Обсуждение пройдет на эстонском языке с синхронным переводом на русский. Участие бесплатное.

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