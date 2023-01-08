Чемпион мира по академической гребле попал под машину во время тренировки и погиб

Авария произошла недалеко от Рима в Сабаудии. По данным местных СМИ, вместе с ним тренировались и другие спортсмены.

Женщина за рулем Lancia Ypsilon ехала со встречного направления, не справилась с управлением и съехала в кувейт. Информации о состоянии ее здоровья не поступало.

Зайфридсбергер стал чемпионом мира U23 в Роттердаме в 2016 году в четвертке с Фердинандом Керфельдом, Габриэлем Хоэнзассером и Флорианом Уолком.

Обстоятельства аварии выясняет итальянская полиция. По данным местных СМИ, за несколько часов до аварии австрийского гребца на той же дороге произошло еще одно ДТП с участием велосипедиста.

Австрийская команда гребцов из 40 человек прибыла в лагерь в Сабаудии 26 декабря. В этом же лагере сейчас тренируются: немцы, англичане и ирландцы.

„Семья гребцов потрясена этой необъяснимой трагедией и просит уважать частную жизнь его близких. Спортсменам и тренерам предлагается психологическая поддержка“, — говорится в пресс-релизе Австрийской ассоциации гребли.

На чемпионате Европы 2022 года в Мюнхене Зайфридсбергер выступал с Бруно Бахмайром. Вместе с Бахмайром они также готовились к Олимпийским играм 2024 года в Париже.