ВИДЕО | Известный дрэг-гонщик погиб во время заезда в Австралии

В самом начале гонки, машину Фенека занесло и она коснулась отбойника, взлетела в воздух, пересекла трассу и ударилась на скорости 320 км/ч в вышку для телетрансляций. На вышке находился оператор, который с многочисленными травмами попал в больницу.

Парамедики пытались спасти 55- летнего Сэма Фенека, но он умер на месте аварии, сообщает Daily Mail.

Гонка тут же была остановлена, а зрители в состоянии шока покинули трибуны.

„Меня до сих пор трясет от того, что я только что увидел“, — написал один из зрителей в Facebook.

Водитель суперкара V8 Тодд Хейзелвуд, который также был свидетелем аварии, сказал, что он „полностью потерял дар речи“. „Сердце разрывается, когда становишься свидетелем такой трагедии. Мои мысли с семьей, командой, друзьями и болельщиками Сэма. Я также желаю оператору скорейшего выздоровления“, — сказал он.

Организаторы Willowbank Raceway и Top Fuel Racing Australia подтвердили смерть Фенека в пресс-релизе: „С большой грустью мы сообщаем, что водитель Fabietti Racing Doorslammer Сэм Фенек скончался от травм, полученных в результате аварии на гоночной трассе Willowbank, и скончался сегодня вечером“.

Видео аварии Сэма Фенека: