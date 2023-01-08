Не губите лебедей и уток, не кормите их хлебом!

В Эстонии зимой чаще всего остаются такие водоплавающие птицы, как утка-кряква и лебедь-шипун, они хорошо себя чувствуют в мягких зимах местного климата. При недостатке пищи птицы ищут свободный ото льда водоем или залив, а в суровые холода улетают в поисках пищи дальше на юг или юго-запад.

Вмешательство человека в естественные схемы миграции птиц, создание впечатления изобилия пищи путем предоставления дополнительного корма может привести к тому, что птицы начнут погибать.

Птицы, привыкшие получать еду от человека, остаются на месте, даже если они больше не могут найти достаточно пищи в дикой природе. Обычно голодают более слабые птицы, а среди птиц, которые зимуют вместе с ними, легче распространяются болезни. Многие наверняка помнят, как с наступлением весны 2021 года на пляжах северного побережья Эстонии постоянно находили лебедей, умиравших от птичьего гриппа.

Но нарушается не только процесс миграции, вреден и самый распространенный корм, который птицы получают от человека, - хлеб. Травоядный лебедь питается стеблями и корнями различных водных растений, в то время как рацион кряквы дополняют водные насекомые и моллюски. Богатый углеводами, но содержащий малое количество витаминов хлеб не обеспечивает водоплавающих птиц питательными веществами, необходимыми для выживания, и может вызвать серьезные проблемы с пищеварением.

Если справиться с желанием покормить водоплавающих птиц не получается, можно предложить им свежий салат или овощи, но и это должно быть скорее исключением, чем правилом.

В случае, если вам кажется, что птица попала в беду и нуждается в помощи человека, звоните по телефону 1247.

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