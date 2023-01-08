Газовая оттепель. Мягкая зима лишила Кремль главного орудия в войне с Европой

Помогла погода

Начало января выдалось настолько теплым, что европейцы загорали и купались на средиземноморских пляжах, а энергетики не только перестали сжигать запасенный на зиму газ, но и перешли к невиданному для этого времени года пополнению подземных хранилищ.

Это - первая хорошая новость для Европы, поскольку от того, сколько газа останется в хранилищах к концу отопительного сезона, зависят шансы ЕС пережить не только эту, но и следующую зиму под давлением Кремля. Подвластный Путину „Газпром“ планомерно сокращает поставки в надежде вызвать энергетический кризис и социальное недовольство, чтобы подорвать решимость 27 стран Евросоюза помогать Украине защищаться от российской агрессии.

К этой зиме хранилища были заполнены на 95%, а к следующей может оказаться всего 65%, предупреждали и аналитики Международного энергетического агентства, и эксперты исследовательского центра ICIS. Это чревато рекордными ценами и веерными отключениями.

До войны ЕС покупал 40% всего газа в России, а теперь - меньше 8%.

Все потому, что у Путина остались козыри в запасе, и он доказал склонность к эскалации в ответ на неудачи на фронте, будь то газовая война с Европой или настоящая - с Украиной. До войны ЕС покупал 40% всего газа в России, а теперь - меньше 8%. Однако Россия продолжает качать газ в ЕС через Украину и Турцию, и возможности перекрыть поставки не исчерпаны.

Кремль делал это и до войны, а к маю прошлого года прокачка российского газа сократилась вдвое по сравнению с пиками трехлетней давности - до 250 млн кубометров в сутки. Газ под европейские санкции не попал, но за время вторжения в Украину подконтрольный Кремлю „Газпром“ сам под разными предлогами сократил поставки в ЕС почти на 80%.

ЕС выдержал испытание холодом

Вторая хорошая новость для Европы в том, что она научилась экономить газ даже в лютый мороз.