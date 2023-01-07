ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (318-й день) | Киев не заметил объявленного Путиным рождественского перемирия

Генпрокуратура Украины заявила, что при обстреле Бахмута — во время режима прекращения огня, объявленного Путиным, — погибли два человека, еще 13 пострадали. Обстрел Бахмута, согласно сообщению прокуратуры, произошел в первый день режима прекращения огня, которые российские власти объявили с 12:00 6 января до 24:00 7 января (по московскому времени) по предложению патриарха РПЦ Кирилла.

В связи с ростом расходов на войну против Украины российские власти решили получить от компаний, производящих удобрения и добывающих уголь, „единовременную выплату“, а также сократить расходы, не связанные с обороной, сообщило в пятницу, 6 января, агентство Bloomberg. По его данным, об этом говорится в документе, подготовленном в середине декабря премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Официально о нем ничего неизвестно. Как утверждают источники агентства, власти РФ намерены установить для госкомпаний дивиденды в размере более 50% от чистой прибыли, причем эта мера должна быть одноразовой, а не постоянной.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, среди которых есть российские и украинские деятели культуры. В их числе Филипп Киркоров, Василий Вакуленко (Баста), Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина, Михаил Шуфутинский, Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Стас Пьеха, Анита Цой, Валерий Кипелов, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Никита Михалков, Леонид Якубович, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян и другие.

В новом пакете военной помощи США отправляют Украине „убийц танков“, необходимые ВСУ для наступления. Боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley, которые США отправляют в Украину в рамках нового пакета военной помощи, могут сделать более успешным возможное наступление ВСУ, говорят военные аналитики. О том, что именно такие машины необходимы Украине для успешных действий на фронте, говорил в декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.