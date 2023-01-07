Генпрокуратура Украины заявила, что при обстреле Бахмута — во время режима прекращения огня, объявленного Путиным, — погибли два человека, еще 13 пострадали

По данным следствия, еще 13 человек пострадали, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

В ходе обстрелов повреждения получили частные и многоквартирные дома и другие объекты, добавили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Обстрел Бахмута, согласно сообщению прокуратуры, произошел в первый день режима прекращения огня, которые российские власти объявили с 12:00 6 января до 24:00 7 января (по московскому времени) по предложению патриарха РПЦ Кирилла.

Представители властей Украины и министерства обороны США заявили, что российские военные не соблюдают режим прекращения огня. В Минобороны РФ, в свою очередь, утверждают, что российские военные соблюдают объявленный режим, а обстрелы ведет украинская сторона, на которые ВС РФ реагируют „ответным огнем“.