ВИДЕО | Каспаров: после поражения в Украине РФ будет второстепенной страной

- Где? В фашистской Германии? Какая может быть правозащитная организация в путинской России? Журналист, который боится пойти на конфликт с властью, уже не журналист. Он - заложник. Живи спокойно, но не прикидывайся журналистом, не делай вид, что ты занимаешься деятельностью журналистской и, упаси боже, оппозиционной. Я признаю право этих людей действительно заботиться только о себе, о своей семье. Но не надо портить общий фон. Например, вопрос отношения к войне. Эту войну ведет Путин или ее ведет Россия ?

- В первую очередь команду Навального. На самом деле есть довольно большое количество людей либеральных убеждений. Тех, кто до начала полномасштабной агрессии России в Украине считал, что в РФ - гибридная демократия. С моей точки зрения, именно эта прослойка российской оппозиции во многом притупила чувства Запада. Были голоса, в том числе и мой, говорившие, что война неизбежна, что Путин готовится к масштабному противостоянию не с Украиной, а с Западом. Но разрозненные голоса таких одиночек, как я, тонули на общем фоне. Что вы! Надо продолжать сотрудничество. Путин же не пойдет на такую авантюру. Надо делать бизнес.

Гарри Каспаров: Термин „объединить“ - не очень удачный, поскольку, чтобы объединяться, нужно понимать, какая конечная цель. Разговоры о демократическом транзите, на мой взгляд, довольно ущербны без понимания того, куда мы направляемся. Девять месяцев войны отодвинули в сторону некоторые проблемы, разделявшие российскую оппозицию. Сегодня даже те, кто чувствовал себя вполне комфортно во времена аннексии Крыма и считал, что это не должно мешать, на мой взгляд, квазиоппозиционной деятельности в России, сегодня научились - пусть, конечно, с запинкой, но говорить, что Крым - украинский.

Экс-чемпион мира по шахматам, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров в интервью DW в программе „вТРЕНДde“ рассказал о войне в Украине, о настроениях в российском обществе на этом фоне и о том, как российская оппозиция притупила чувства Запада.

- А кто ее ведет?

- Безусловно, Россия. Конечно, это российская война. Вторая мировая война велась не Гитлером, а гитлеровской Германией. Да, это путинская Россия. Но в данном случае так же, как Гесс был прав, говоря, что нет фюрера - нет Германии, понимая, что на тот момент это было как бы единое целое... так же прав Володин, сказав, что сегодняшняя Россия - это путинская Россия, потому что это - не только Путин. Это та глубинная фашизация общества, которая позволила не только начаться войне, но и принять такие чудовищные уродливые формы.

На самом деле этот процесс подготовки расчеловечивания шел уже много лет и сейчас он продолжается ударными темпами. В России нет антивоенного протеста сегодня. Понятно, что большинство людей не хотят участвовать в войне. Но если доходит дело до мобилизации, а сейчас она начнет принимать уже более массовые формы, то вопросы, которые волнуют родственников, это - как экипированы их дети? Почему их отправили в Украину с плохим оружием?

- С другой стороны, если мобилизация станет массовой, то, может быть, и протест сдвинется с вопроса об экипировке?