США и Украина заявили, что Россия нарушила объявленное Путиным „рождественское перемирие“

„Что касается заявления [президента РФ Владимира Путина] о прекращении огня, я могу сказать, что сегодня в Украине идут бои, хотя технически мы находимся в окне прекращения огня“, — сказала представитель Пентагона.

Лора Купер попросила воспринимать заявление Путина о временном прекращение огня с долей скептицизма. „Это тот же человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину“, — отметила она.

О том, что российские войска продолжили вести боевые действия в Украине, несмотря на заявленное „рождественское перемирие“, также сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. „Как были обстрелы, так они и остаются, как попытки атаковать наши позиции“, — сказал Гайдай вечером 6 января в эфире „Радио Донбасс Реалии“ (проект „Радио Свобода“).

В сводке Генштаба ВСУ, представленной утром 7 января, говорилось, что 6 января российские войска нанесли один ракетный удар и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине на 36 часов — с полудня 6 января до вечера 7 января. Президент РФ сослался на просьбу патриарха Кирилла, который в тот же день призвал установить рождественское перемирие. В Минобороны РФ заявили, что 6 января российские войска перешли в режим прекращения огня.