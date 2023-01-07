В Норвегии на торговый центр упал строительный кран

Кран высотой около 50 метров упал 6 января на торговый центр в норвежском городе Мельхус. Причиной аварии, как сообщила местная полиция в соцсетях, мог стать сильный ветер.

По данным норвежских СМИ, несчастный случай произошел в 9.17 утра (10.17 по эстонскому времени), и в это время в торговом центре было немноголюдно. Местная газета Tronderbladet сообщила, что обрушилась крыша торгового центра. По данным полиции, повреждены первый и второй этажи здания.

Как сообщается, кран стоял на строительной площадке торгового центра Melhustorget, где ведутся работы по расширению последнего. На том же участке находится еще один такой же кран. Люди, находившиеся в магазине, были эвакуированы.

Представитель полиции Оле Петтер Холлинген сообщил журналистам, людей в завалах искали с помощью собак и дрона.



