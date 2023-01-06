ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (317-й день) | „Рождественское перемирие“: Россия обстреляла Херсон, Курахово и Краматорск, есть погибшие(13)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российские военные обстреляли подразделение спасателей в Херсоне.
Обстрел произошел утром 6 января. „Очередной артобстрел нашего подразделения. Есть погибшие и раненые“, - написал в телеграм-канале Государственной службы чрезвычайных ситуаций ее глава Сергей Крук. Точных данных о погибших и раненых он не привел.
В офисе президента Украины сообщили о ракетном ударе по городской больнице города Курахово Донецкой области
По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, российские войска обстреляли центральную часть города Курахово. В результате атаки повреждения получили жилые дома и здание Кураховской городской больницы, где в момент удара находился 21 человек. Одна из сотрудниц больницы была ранена — ей оказывается медицинская помощь.
В Днепре начался демонтаж памятника Михаилу Ломоносову
Ранее в городе демонтировали памятники Максиму Горькому, советскому военачальнику Ефиму Пушкину и герою Второй Мировой войны Александру Матросову.
Служба безопасности Украины отчиталась о завершении очередных обысков в УПЦ
„Контрразведывательные мероприятия“ прошли в церквях на территории Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областей.
Как утверждает СБУ, там были обнаружены прокремлевская литература, агитационные листовки запрещенных в Украине партий и „российская символика“.
Несмотря на это, власти Украины разрешили провести рождественское богослужение в главном соборе Киево-Печерской лавры.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
„Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе — большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас — дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, — наша семья едина как никогда. Едина в своей вере в единую победу“, — сказал Зеленский.
Он пожелал, чтобы в каждую семью пришло согласие, а на украинскую землю — „победа, а с ней тысячелетний мир и процветание“.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 3 млрд долларов
Администрация президента США, как и ожидалось, в пятницу официально объявила о новом пакете военной помощи Украине сразу на 3 млрд долларов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, делая это объявление, сказала, что в пакет, в частности, войдут бронемашины (БМП „Брэдли“) и самоходные гаубицы.
В Беларусь прибыл еще один военный эшелон из России
Минобороны Беларуси сообщило о прибытии очередного эшелона с военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск Беларуси и России.
США ввели новые санкции в связи с поставками Ираном дронов России
Соединенные Штаты ввели новые санкции против поставщиков иранских беспилотников, которые, по данным Вашингтона, использовались Россией для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине. В санкционный список включены шесть руководителей и членов правления иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Отмечается, что QAI, которая находится под американскими санкциями с 2013 года, является крупнейшим в Иране разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов.
„Мы и дальше будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны против Украины“, - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Отчет ООН: Россия нанесла ущерб украинским телекоммуникациям на 2 млрд долларов
Украине, по подсчетам ООН, потребуется почти 2 млрд долларов на восстановление своего телекоммуникационного сектора хотя бы до предвоенного состояния.
Как следует из отчета ООН, опубликованного в пятницу, Россия с начала военных действий в феврале прошлого года „полностью уничтожила или захватила“ телекоммуникационные сети в ряде регионов страны.
Сводка Генштаба Сил обороны Эстонии:
По сравнению с прошлой неделей обстановка на фронтах накалилась. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) главным образом продолжали атаковать на двух направлениях – в сторону Бахмута и Авдеевки. Несмотря на то, что россияне не смогли добиться значимых успехов, на этих участках фронта ведутся самые интенсивные бои. ВС РФ пытаются охватить Бахмут с севера, наступая в десяти километрах от города в сторону Соледара. Вероятно, они намерены перерезать часть коммуникаций.
Вдобавок к этому российские войска ведут бои местного значения в Луганской области в районе Кременной и Купянска. Как и в Донецкой области они не добились значимых успехов. Скорее всего, эти действия были ответом на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в той же регионе.
В течение последней недели украинские войска продвинулись в сторону Кременной и Сватово. И хотя эти контратаки ВСУ не сказываются на операционной обстановке в целом, они важны с точки зрения сохранения инициативы и поддержания боевого духа. В этом регионе украинцам в том числе противостоит 76-я Псковская десантно-штурмовая дивизия, которая в обычное время расквартирована рядом с границами Эстонии.
Большая часть резервистов первой волны мобилизации либо достигло фронта либо находится в прифронтовой зоне. Таким образом можно заключить, что переподготовка и передислокация около 300 000 военнослужащих заняла 2-3 месяца. Имеются сведения о продолжении мобилизационных мероприятий в РФ.
Возможно, что вторая волна призыва резервистов будет начата после православного рождества. Предположительно она займет столько же времени и охватит аналогичное количество людей. В этом случае первые большие подкрепления достигнут фронта спустя 2-3 месяца в марте или апреле. Все это говорит о том, что РФ восстанавливает и наращивает военный потенциал для достижения целей военным путем.
Из открытых источников известно, что Иран вскоре получит 24 российских истребителя Су-35, что говорит об укреплении отношений между двумя странами. Возможно, что РФ захочет получить взамен что-нибудь ценное. В контексте конфликта на Украине это может означать продолжение поставок иранских дронов и передачу России баллистических ракет. Эти средства позволят РФ продолжить наносить удары по гражданской и военной инфраструктурам Украины.