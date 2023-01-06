ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (317-й день) | „Рождественское перемирие“: Россия обстреляла Херсон, Курахово и Краматорск, есть погибшие

Российские военные обстреляли подразделение спасателей в Херсоне.

Обстрел произошел утром 6 января. „Очередной артобстрел нашего подразделения. Есть погибшие и раненые“, - написал в телеграм-канале Государственной службы чрезвычайных ситуаций ее глава Сергей Крук. Точных данных о погибших и раненых он не привел.

В офисе президента Украины сообщили о ракетном ударе по городской больнице города Курахово Донецкой области

По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, российские войска обстреляли центральную часть города Курахово. В результате атаки повреждения получили жилые дома и здание Кураховской городской больницы, где в момент удара находился 21 человек. Одна из сотрудниц больницы была ранена — ей оказывается медицинская помощь.

В Днепре начался демонтаж памятника Михаилу Ломоносову

Ранее в городе демонтировали памятники Максиму Горькому, советскому военачальнику Ефиму Пушкину и герою Второй Мировой войны Александру Матросову.

Служба безопасности Украины отчиталась о завершении очередных обысков в УПЦ

„Контрразведывательные мероприятия“ прошли в церквях на территории Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областей.

Как утверждает СБУ, там были обнаружены прокремлевская литература, агитационные листовки запрещенных в Украине партий и „российская символика“.

Несмотря на это, власти Украины разрешили провести рождественское богослужение в главном соборе Киево-Печерской лавры.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

„Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе — большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас — дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, — наша семья едина как никогда. Едина в своей вере в единую победу“, — сказал Зеленский.

Он пожелал, чтобы в каждую семью пришло согласие, а на украинскую землю — „победа, а с ней тысячелетний мир и процветание“.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 3 млрд долларов