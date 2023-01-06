Генштаб Сил обороны Эстонии: после очередной волны мобилизации в Пскове могут появиться дополнительные военные части(7)
В оперативной сводке за пятницу, 6 января, пресс-секретарь Сил обороны Артур Захаров отмечает, что недавно мобилизованных в Пскове больше не осталось.
„Наблюдая за пунктом постоянной дислокации 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии можно сказать, что проходившие переподготовку в этом гарнизоне резервисты убыли в сторону Украины, - сообщает Захаров. - То есть, в Пскове не осталось подразделений, которые были бы укомплектованы мобилизованными. Впрочем нельзя исключать, что после очередной волны мобилизации на границе Эстонии появятся дополнительные части“.
Также в сводке упоминается, что в течение последней недели украинские войска продвинулись в сторону Кременной и Сватово, где украинцам в том числе противостоит 76-я Псковская десантно-штурмовая дивизия, которая в обычное время расквартирована рядом с границами Эстонии.