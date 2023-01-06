Капитан „Левадии“ Брент Леписту решил покинуть клуб

„Я решил, что мой путь в „Левадии“ на данный момент завершен. Это было особенное время, когда мы вместе выигрывали и кубки, и титулы. Вместе мы прошли и через неудачи, из которых можно многому научиться. Спасибо за доверие, и я буду вспоминать время, проведенное вместе, с положительными эмоциями. Время покажет, каким будет мой новый вызов“, — написал Брент Леписту в социальных сетях.

29-летний полузащитник, является воспитанником „Флоры“, а в „Левадию“ перешел в 2020 году. Перед переходом в „Левадию“ он играл за норвежский „Кристиансунне“ и финский клуб „Лахти“. В составе сборной Эстонии Леписту отыграл 13 матчей, а в высшей лиге Эстонии, на его счету более 200 игр. За три сезона в „Левадии“ он сыграл 106 матчей. В 2021-м году он помог команде завоевать кубок Эстонии и чемпионский титул. В 2022-м году „Левадия“ стала обладателем суперкубка страны.

„Левадия“ также выразил благодарность Леписту. Разместив в социальных сетях пост:

„Левадия“ сообщает, что действующий капитан команды Брент Леписту покидает клуб.

Мы искренне благодарим Брента за то, что он сделал для клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!“.