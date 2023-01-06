Мой папа – наркоторговец! Что скрывает стартующий в Эстонии нашумевший итальянский фильм

Кьяра – обычная пятнадцатилетняя девушка, довольно, как кажется в начале фильма, счастливая. Жизнь её проходит частично с подружками, с которыми они обсуждают свои и чужие посты в Тик-токе и Инстаграме, музыку и отношения, а частично с семьёй. Родные Кьяры – довольно традиционная итальянская семья, в том смысле, что народу там масса, когда они собираются вместе, не так-то просто понять, кто есть кто и кто кому кем доводится, но все родственники стоят друг за друга горой, даром что на бытовом уровне могут слегка один другого и потроллить.

Потом вдруг Кьяра узнаёт, что всё это – как сейчас модно говорить – фейки, на самом деле семья её – часть мафиозного клана, а её горячо любимый папа – один из крупнейших наркодилеров региона. При этом он мало того, что торгует, он ещё эти наркотики и разбодяживает, чтобы, купив физически побольше вещества, продать, физически, вещества поменьше.

И у Кьяры, понятно, наступает кризис идентичности. С одной стороны, она как будто по дефолту хорошая девочка, и тема нарушения закона и продажи наркотиков предельно далека от её картины мира. С другой стороны, семья есть семья – и тут всегда нужно понимать, что значение семьи в такой стране как Италия, например, несравнимо с её значением в такой стране как Эстония. То есть, грубо говоря, хоть папа наш и сукин сын, но он наш сукин сын, навроде того Сомосы.

И вот Кьяра мечется. Метания красивой девушки на экране наблюдать всегда интересно, и даже немного удивительно, что мечется она не на предмет любовных каких-то там перипетий, а именно по поводу вырабатывания в себе нового отношения к семье и к реальности.

Если ваш горячо до того любимый родитель/брат/сват вдруг оказывается драг-дилером, убийцей, насильником, приверженцем идеи „русского мира“ – и что вы будете делать?