Скандал с фото продолжается | Владелец „Левадии“ украинец Виктор Левада поговорил со своими сотрудниками. Парейко: я покинул клуб

Виктор Левада, украинский владелец одного из крупнейших футбольных клубов Эстонии, „Левадии“, вчера дал интервью Soccernet.ee, в котором сообщил, что планирует поговорить с работниками своего клуба о фотоскандале и узнать их отношение к русско-украинской войне.

„Россия — страна-агрессор, которая уничтожает украинские города, уничтожает украинский народ. Это террористическое государство. На данный момент Карпин ассоциируется у меня с агрессором, потому что он главный тренер сборной России“, — сказал Левада.

„Если кто-то в моем клубе поддерживает российскую агрессию и эту войну, как мы можем платить этому человеку зарплату? В таком случае я бы тоже спонсировал войну“.

Сергей Парейко, который, согласно последней информации, работал спортивным директором молодёжных команд „Левадии“ до 19 и 17 лет и до сих пор числится спортивным директором на сайте клуба, как и несколько других сотрудников, уволился. Парейко рассказал Delfi, что его работа в клубе фактически закончилась.

„Я уже покинул „Левадию“ перед Рождеством. Я там больше не работаю. Мне больше нечего комментировать. Я сделал это по личным причинам, потому что увидел, что эта структура больше не работает так, как должна была работать. Сейчас я осматриваюсь и надеюсь, что смогу найти что-то, что будет интересно и мне, и новому клубу“.

Об ужине с бывшими членами сборной и главным тренером сборной России Валерием Карпиным говорить Парейко не захотел. „Не хочу. Так много было сказано об этом. Мне нечего добавить.“

На вопрос, не возражает ли он, что этот снимок до сих пор висит в Instagram-аккаунте футбольного агента Андрея Степанова, Парейко ответил: „Я его туда не выкладывал, может быть, несправедливо спрашивать меня об этом. Я вообще не хочу об этом говорить“.

Артур Котенко, тренер вратарей команды „Левадия“ до 21 года, который также был запечатлен с Карпиным, не захотел говорить о вчерашней встрече с Левадой. „Позвоните Виктору и пусть он вам все скажет и прокомментирует. Я не даю комментариев“.