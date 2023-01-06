В Мексике арестовали сына наркобарона Эль Чапо. В результате беспорядков со стрельбой погибли десять человек

По словам губернатора штата Синалоа Рубена Роша, во время беспорядков, которые продолжались с раннего утра до полудня, произошло 12 перестрелок, в результате которых были убиты семь сотрудников правоохранительных органов, еще 21 получили ранения. Среди мирных жителей пострадали 11 человек, включая трех погибших. Помимо этого, в городе было зафиксировано 25 случаев мародерства, а также 250 поджогов автомобилей, которые впоследствии использовались для блокирования улиц. Помимо этого, сообщается, что члены наркокортеля обстреливали самолеты, чтобы помешать транспортировке Овидио Гусман-Лопеса.

Позднее ситуацию удалось стабилизировать, мексиканские власти подтвердили, что предполагаемый лидер наркокартеля был благополучно доставлен в Мехико, откуда, как ожидается, его экстрадируют в США.

В 2019 году Овидио Гусман-Лопеса уже арестовывали в ходе подобной операции, однако тогда члены наркокартеля устроили масштабные беспорядки в городе, взяли в заложники нескольких военных, а также успели окружить группу полицейских, которые произвели арест сына Эль Чапо. В результате власти страны приняли решение отпустить Овидио Гусман-Лопеса, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.

В 2021 году власти США назначили вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию, которая могла бы привести к аресту Овидио Гусман-Лопеса и трех его братьев.

Хоакин Гусман (Эль Чапо) — наиболее известный наркобарон в мире. Он дважды получал тюремные сроки в Мексике и дважды бежал из заключения. В последний раз побег был осуществлен в 2015 году с помощью подземного тоннеля. Эль Чапо задержали в Мексике спустя полгода после побега. В 2017 году его экстрадировали в США. В июле 2019 года федеральный суд США приговорил наркобарона к пожизненному тюремному заключению.