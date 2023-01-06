Уехавший в Россию тренер сборной Эстонии: у меня появилось свободное время

„Моя бывшая команда обратилась за помощью, и я буду работать там до конца сезона“, — пояснил Барков Ilta-sanomat. „Мне и раньше поступали предложения, но я отказался, потому что хотел участвовать в турнире U20 с Эстонией. Сейчас у меня появилось свободное время и я решил помочь своей старой команде. Ожидается, что я проработаю там два-три месяца“.

Сборная Эстонии заняла четвертое место на чемпионате мира в I дивизионе группы B, состоявшемся в декабре. Продолжение сотрудничества Баркова со сборной под большим вопросом, правление Эстонской федерации хоккея соберется для обсуждения этого вопроса в следующий вторник.

В конце прошлого года Барков заявил, что хотел бы получить финское гражданство, но пока дело так и осталось незавершенным из-за нехватки времени. Финские СМИ спросили у Баркова-старшего, не считает ли он переезд в Россию неэтичным. На это не было ответа.

Еще в декабре Барков давал очень расплывчатые ответы на вопросы о войне в Украине: „Я не хочу углубляться в эту тему, но я против всех войн, происходящих в мире“.

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