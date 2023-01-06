Другие виды
06.01.2023, 11:07

Российская синхронистка лишится золота Европейских игр за допинг

 
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Российская синхронистка Мария Немчинова была дисквалифицирована до мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания (World Aquatics).

„Немчинова дисквалифицирована до 18 мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил, датированное 8 июля 2014 года. Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 года по 19 мая 2022 года, были аннулированы“, — рассказали в World Aquatics.

На счету 24-летней Немчиновой были золотые медали Европейских играх 2015 года в Баку в групповых упражнениях и в комбинации. Организатором Европейских игр являются Европейские олимпийские комитеты, которые должны принять окончательное решение о лишении спортсменки наград турнира, пишет РБК.


Также у Немчиновой были две золотые и одна серебряная медали на юниорских чемпионатах мира 2014 и 2016 годов. Она также лишится этих наград.


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