Российская синхронистка лишится золота Европейских игр за допинг

„Немчинова дисквалифицирована до 18 мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил, датированное 8 июля 2014 года. Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 года по 19 мая 2022 года, были аннулированы“, — рассказали в World Aquatics.



На счету 24-летней Немчиновой были золотые медали Европейских играх 2015 года в Баку в групповых упражнениях и в комбинации. Организатором Европейских игр являются Европейские олимпийские комитеты, которые должны принять окончательное решение о лишении спортсменки наград турнира, пишет РБК.