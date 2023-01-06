Не замерзнуть и не сгореть: что жителям Эстонии нужно помнить в морозную погоду

„Когда резко холодает, то и помещение быстрее становится холодным. Однако при печном отоплении необходимо помнить, что утром после топки печной установке нужно дать остыть и, например, вечером, когда она остынет, ее можно снова топить. За один раз достаточно будет использовать примерно 6 килограмм или две охапки дров“, - объяснила эксперт отдела превенции Спасательного департамента Тулли Таавет и добавила, что если игнорировать это правило, то печь может перегреться, из-за чего есть опасность возникновения пожара. „Нужно обязательно побеспокоиться о том, чтобы отопительные системы были в порядке и вовремя обслужены и почищены. Если правильно ухаживать за печью и топить осторожно и умеренно, вероятность возгорания мала“, - сказала Туули Таавет.

Нужно также следить, чтобы около печи, камина, дровяной плиты и котла не было мебели, ковров, дров и других легко воспламеняемых предметов, а золу следует убирать в безопасную ёмкость из негорючего материала.

Если для обогрева необходимо использовать электрические вентиляторы и радиаторы, то и здесь следует соблюдать осторожность и не перегружать электросистему этими устройствами. Нужно помнить, что электрические обогреватели и батареи нельзя накрывать одеждой.

В сильные морозы водопроводные трубы, которые не изолированы должным образом, могут замёрзнуть, их обогревать нужно осторожно и с учетом безопасности. „При обогреве труб следует избегать применения открытого огня и паяльной лампы. Для оттаивания замерзших труб мы рекомендуем использовать нагревательные кабели или воздуходувку, но даже в этом случае необходимо присутствие человека, чтобы не произошло несчастного случая“, - сказала Туули Таавет. Чтобы трубопровод не замерзал в морозы, его нужно хорошо утеплить.