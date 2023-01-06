Канада 20-й раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

В финальном матче канадцы обыграли команду Чехии со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)



Канадцы выиграли второй молодежный чемпионат мира подряд и 20-й в истории.



Чехи играли в финале МЧМ впервые с 2001 года, медаль они завоевали впервые после бронзы 2005 года. На счету команды было две победы (2000, 2001).



Молодежная сборная России не принимала участие в турнире из-за отстранения по решению Международной федерации хоккея (IIHF). Изначально турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске, но IIHF перенесла его в Канаду.



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