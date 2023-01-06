Мнение
06.01.2023, 09:15

ИНТЕРВЬЮ | „Самое суровое наказание — прострел колена“, — бывший боец ЧВК Вагнер раскрывает закулисье кремлевских наемников

 

„Это грубый человек“, — признается Марат Габидуллин, четыре года прослуживший в рядах наемной армии Вагнера и некоторое время работавший помощником военачальника Евгения Пригожина.

ЧВК Вагнер, частная наемная армия Кремля, за последние восемь лет приобрела всемирную известность. Жестокие убийства стали обычным явлением в этой организации, и Пригожин сделал „фирменным знаком“ Вагнера сокрушение врагов кувалдой.

Мало кто хочет от своего имени говорить о том, что происходит в армии Вагнера. LP побеседовал с Маратом Габидуллиным, который в этой жесткой компании прошел путь от рядового до начальника разведки и помощника Пригожина. За четыре года службы Габидуллин успел получить российскую военную награду, повоевать в Сирии, Украине и Ливии и написать мемуары о своем опыте работы в этой организации. В 2019 году Габидуллин уехал за границу.

RusDelfi
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