06.01.2023, 09:15
ИНТЕРВЬЮ | „Самое суровое наказание — прострел колена“, — бывший боец ЧВК Вагнер раскрывает закулисье кремлевских наемников
„Это грубый человек“, — признается Марат Габидуллин, четыре года прослуживший в рядах наемной армии Вагнера и некоторое время работавший помощником военачальника Евгения Пригожина.
ЧВК Вагнер, частная наемная армия Кремля, за последние восемь лет приобрела всемирную известность. Жестокие убийства стали обычным явлением в этой организации, и Пригожин сделал „фирменным знаком“ Вагнера сокрушение врагов кувалдой.