ИНТЕРВЬЮ | „Самое суровое наказание — прострел колена“, — бывший боец ЧВК Вагнер раскрывает закулисье кремлевских наемников

Мало кто хочет от своего имени говорить о том, что происходит в армии Вагнера. LP побеседовал с Маратом Габидуллиным, который в этой жесткой компании прошел путь от рядового до начальника разведки и помощника Пригожина. За четыре года службы Габидуллин успел получить российскую военную награду, повоевать в Сирии, Украине и Ливии и написать мемуары о своем опыте работы в этой организации. В 2019 году Габидуллин уехал за границу.