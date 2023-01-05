Вторая волна мобилизации в России: что известно о подготовке

Спустя полмесяца, давая оценку словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, что число военнослужащих в РФ необходимо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе 695 тысяч контрактников, в программе „Особое мнение“ 23 декабря Павлов указал: „Новый набор может достигаться разными способами: есть способ - призыв, есть - мобилизация“.

„Хотелось бы уточнить, а какое слово президента легитимнее: слово о том, что Россия не претендует на Крымский полуостров, или, что „Крым возвращается в родную гавань“? Что мобилизации не будет? Или то, что было объявлено 21 сентября? Что „в наши планы не входит оккупация украинских территорий“ или все-таки „появление новых территорий - значимый результат „СВО“?“, - парировал тогда адвокат и правозащитник, основатель проектов „Команда 29“ и „Первый отдел“ Иван Павлов в своем Telegram-канале.

Официальное завершение мобилизации в России, начатой 21 сентября 2022 года, возможно только после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующего указа. До сегодняшнего дня, однако, такой указ им подписан не был.

В преддверии Нового года, 30 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников записал видеообращение к россиянам, где также предупредил, что Кремль готовится к новой волне мобилизации и уже в начале января планирует объявить военное положение и закрыть границы России для мужчин. Возможность новой волны мобилизации в РФ активно обсуждается в русскоязычных СМИ, соцсетях и Telegram-каналах. Есть ли в стране признаки ее подготовки и когда она может начаться?

„Действительно, мы видим, что указа о завершении мобилизации нет, а она начата. Никакая это не частичная мобилизация. Вот прошла первая волна в октябре. Сейчас идет информация, что в ряде регионов повестки народ все равно получает. Может быть, Минобороны добирает какие-то специальности конкретные, но мобилизация не завершена“, - отметил в беседе с DW накануне Нового года директор общественного движения „Гражданин. Армия. Право“ Сергей Кривенко.

При этом он напомнил об указе Путина от августа 2022 года об увеличении штатной численности ВС РФ до 1 150 628 военнослужащих: „По оценкам многих экспертов, на тот момент где-то было как раз 800 с чем-то (тысяч. - Ред.) всего военнослужащих (в России. - Ред.): призывники, контрактники, офицеры плюс участие в войне. И как раз вот это увеличение было сделано на 300 тысяч, которое и заполнили осенней волной мобилизации“.

Анонсированное Шойгу в декабре 2022 года новое увеличение штатной численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих - это как раз увеличение еще на 300-400 тысяч, подсчитал Кривенко. „Так что это - подготовка к мобилизации. Я думаю, что в конце января или в феврале следует ждать вторую волну мобилизации“, - констатирует он.

„Это такая же логика: сейчас половина из мобилизованных - говорит министр обороны, мы можем ему в этом смысле поверить - была сразу отправлена на фронт, а половина - в учебные центры. Они несколько месяцев готовились, проходили слаживание. Если сейчас начнется то наступление, о котором говорили и Владимир Путин, и министр обороны, то они как раз будут брошены в это наступление. И через несколько месяцев потребуется пополнение, поэтому сейчас надо сделать новую волну мобилизации, чтобы успеть за несколько месяцев их подготовить“, - рассуждает эксперт.