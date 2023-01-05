В Эстонии всё чаще откладывают покупку нового автомобиля. Причин несколько

„По сравнению с аналогичным периодом 2021 года подавалось такое же количество ходатайств о финансировании покупки транспортных средств, но договоры заключались уже не такими темпами. Потребители явно стали более осторожными при взятии на себя новых финансовых обязательств, и это в ситуации, когда кредитоспособность по-прежнему хорошая“, – сказал Валдеко Кюбарсепп, руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии. Поэтому, даже если банк одобряет ходатайство о лизинге или кредите, ходатаи не спешат с покупкой.

По словам эксперта по финансированию покупки транспортных средств, причин может быть несколько. Одной из них, безусловно, является повышение базовой процентной ставки Euribor Европейского центрального банка. „Проценты по лизингу автомобилей привязаны к шестимесячной ставке Euribor. Именно при оформлении автомобиля в лизинг мы видим небольшое падение, что тоже понятно, ведь много говорят о повышении Euribor и влиянии этого на ежемесячные расходы. В то же время сохраняется интерес к автокредитам с фиксированной процентной ставкой, и можно предположить, что, если Euribor продолжит расти, интерес к решениям по финансированию с фиксированной процентной ставкой также вырастет“, – добавил Кюбарсепп. Фиксированная процентная ставка даёт потребителям уверенность при расчёте ежемесячных расходов, поскольку сумма ежемесячных кредитных обязательств остаётся неизменной в течение срока кредита.

Суммы кредита и лизинга выросли в среднем на 10%