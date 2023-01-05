Нарвские школьники написали о свободе. Президент Карис внимательно прочитал их эссе

Часто ребята обращаются к рассуждениям на тему свободы слова. Дарья Рогова из Нарвского языкового лицея делится мыслью, что „некоторые люди оскорбляют и унижают других, прикрываясь своим мнением, но следует знать, что это не влияет на свободу слова“. По ее мнению, свобода слова означает, что все люди, независимо от статуса, национальности, пола и возраста, могут выражать свое мнение. „Пусть даже экстравагантное, нелюбимое большинством, необоснованное или негативное, и не бояться осуждения“, – отмечает Дарья.

„Свобода и счастье тесно связаны, – пишет еще одна Алина, одиннадцатиклассница из Нарвской Ваналиннаской государственной школы. – Если в вашей голове нет ограничений, то нет ограничений и в вашей реальности. Свобода – это здоровый эгоизм и способность принимать собственные решения“. Алина видит прямую связь между свободой и счастьем. И считает ошибкой людей то, что они пытаются монополизировать чужую свободу.

Алина из Нарвского языкового лицея пишет, что „свобода – это право, которое люди получают с момента своего рождения“ и что „свобода – это возможность жить своей жизнью, делать то, что хочется, изучать то, что душе угодно“. Она рассуждает об ограничениях, которые существуют в реальной жизни, из-за которых не бывает полной свободы, при этом отмечает, что есть еще свобода, которую никто не может отнять у человека ни при каких обстоятельствах – это внутренняя духовная свобода. „Истинная свобода внутри каждого из нас, – заключает Алина. – Просто откройте ее сами“.

Ребята рассуждают в своих сочинениях о свободе, как они ее понимают. Встречаются размышления о внутренней и внешней свободе. Проводятся паралелли с независимостью и счастьем. Подростки пишут и о том, что свободе мешают страхи и неуверенность. Ищут оттенки свободы и пробуют понять, какая часть свободы важнее: свобода выбора, свобода слова или свобода самовыражения. Конечно, мнения у всех разные.

По словам советника президента Тоомаса Сильдама, президент лично прочитал тексты сочинений нарвских школьников и выбрал для своей речи цитаты из них. Интересно, что большинство текстов написаны на эстонском языке. „Приятно было читать эти очерки, потому что свободная молодежь в свободной стране пишет свободно и не стесняясь“, – написал в фейсбуке Канцелярии президента Карис.

Например, Карис процитировал строчку из текста Сергея Маркова: „Давайте держать нашу свободу в своих руках и не дадим ее никому отнять“. Авторы сочинений о свободе были приглашены на празднование, и президент поговорил с ними после построения.

Дейвид Симсон из Нарвской Ваналиннаской государственной школы задумывается о связи свободы и ответственности. „Человечество должно осознавать, что с ростом свободы растет и ответственность, – размышляет он. – Разве мы не скучаем по уважению и сочувствию друг друга? Разве не хаотичен мир без законов и этикета?“

София из Пяхклимяэской гимназии в своих размышлениях о свободе пробует осмыслить ее в историческом контексте и связать с повседневной жизнью каждого из нас. Она пишет: „История показала, что борьба за свободу в той или иной степени становится частью жизни каждого поколения. К сожалению, такие глобальные процессы не зависят от обычного человека. Однако каждый обычный человек может заниматься самообразованием, иметь разносторонние знания и расширять свой кругозор рука об руку с образом мышления“. Для Софии, по ее словам, важно иметь самореализацию и финансовые возможности, чтобы быть свободной и независимой личностью. Она считает, что только образованный, умный и гордый человек может позволить себе возможность не становиться жертвой обстоятельств и зависеть от ситуации или определенного человека в этой жизни, а считать себя свободным и наслаждаться своей свободой.

„Свобода – это когда человека никто и ничего не ограничивает, у него нет страхов, переживаний. Он в нирване. Он счастлив“

Подростки в своих сочинениях приводят цитаты великих мыслителей, как и положено по формату эссе, развивают философские высказывания, а некоторые описывают примеры из своей жизни или жизни своих знакомых, стараясь понимание свободы осознать в более практичном смысле. Например, Сафина пишет: „Порой у человека дома меньше свободы, чем на улице. Почему? Токсичные родители, братья и сестра. Некоторые родители запрещают своему ребенку всё, либо то, что кажется родителю абсурдом и глупостью, но тем самым они вызывают у ребенка ненависть к родителю и к себе заодно. Лучше пусть ребенок показывает себя, выражает себя через одежду, цвет волос и пирсинг, а потом задумывается как он выглядит“. И в финале сочинения Сафина делает вывод: „Свобода – это когда человека никто и ничего не ограничивает, у него нет страхов, переживаний. Он в нирване. Он счастлив. Но стоит учесть, что даже свободный от всего человек может быть несчастлив. Не стоит гнаться за свободой, если у тебя иные мечты и ценности“.

Нарвские школьники писали сочинения в рамках конкурса. В городской Управе отметили, что школы активно приняли участие в этой инициативе президента. Какие-то работы ребята высылали лично на почту организаторов, а какие-то отправляли учителя. Всего президенту переслали около тридцати эссе. Лучших авторов Канцелярия президента обязательно поощрит уже в этом месяце. Например, победитель отправится в круиз в Стокгольм.

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