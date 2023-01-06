Легенды фигурного катания и тенниса. Кто покинул спорт в 2022 году
В 2022 году карьеру завершили множество легендарных спортсменов. Кто покинул большой спорт — об этом в материале „РБК Спорт“.
Фигурное катание
Евгения Медведева, 23 года
Евгения Медведева не выступает на официальных соревнованиях по фигурному катанию с 2019 года, однако чемпионка мира 2016 и 2017 года ранее не говорила о завершении профессиональной карьеры.
25 декабря фигуристка официально заявила о том, что не будет принимать участие на официальных турнирах. „Я продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет“, — сказала Медведева.
Несмотря на то, что девушка больше не будет принимать участие в соревнованиях, Медведеву продолжит выступать на различных ледовых шоу и телепроектах.
Россиянка выступала в одиночном катании. В 2018 году девушка стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр.
Юдзуру Ханю, 27 лет
Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании японец Юдзуру Ханю летом объявил о завершении карьеры. Сделал это спортсмен на специальной пресс-конференции в Токио.
„Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований“, — сказал Ханю.
По словам японца, теперь он будет кататься только в шоу. Ханю также поблагодарил всех за поддержку во время карьеры. Кроме того, фигурист заявил, что планирует и дальше работать над исполнением самого сложного прыжка в фигурном катании — четверного акселя.
Ханю завоевал золото Олимпийских игр в одиночном катании в 2014 и 2018 годах. Он также двукратный чемпион мира (2014, 2017) и пятикратный призер мировых первенств. Японец первым в истории среди фигуристов-одиночников завоевал все титулы во взрослых и юниорских турнирах («Большой шлем“).
Ханю в 2016 году первым в истории приземлил четверной риттбергер на соревновании. Он также первым преодолел отметку 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ.
Последним турниром для 27-летнего Ханю стали февральские Олимпийские игры в Пекине, где он занял четвертое место. Чемпионат мира-2022 японец пропустил из-за полученной на Играх травмы голеностопа.
Всего за свою карьеру Ханю устанавливал мировой рекорд 19 раз — это лучший результат для мужского одиночного катания с момента введения судейской системы ISU в 2004 году.
Эксперты называют Ханю одним из величайших фигуристов в истории.
„Величайший в истории“. Как Ханю изменил фигурное катание
Фигурное катание
Софья Самодурова, 20 лет
29 апреля Самодурова официально заявила о завершении спортивной карьеры фигуристки. Об этом она рассказала в интервью Sport24.
Также чемпионка Европы рассказала о том, что вошла в штаб Алексея Мишина и начала заниматься тренерской деятельностью.
20-летняя Самодурова выступала в одиночном катании. В 2019 году россиянка стала бронзовым призером командного чемпионата мира.
Станислава Константинова, 22 года
Российская фигуристка и бронзовый призер зимней Универсиады 2019 года Константинова также завершила свою профессиональную карьеру в 2022 году. Об этом „Матч ТВ“ рассказала тренер 22-летней спортсменки Виктория Буцаева. По словам специалиста, фигуристка самостоятельно приняла это решение.
Несмотря на то, что Константинова завершила карьеру, фигуристка продолжает развиваться в большом спорте, но в качестве тренера.
Девушка является серебряным призером этапа Гран‑при в Финляндии в 2018 году. Также она побеждала на турнирах серии „Челленджер“: Tallinn Trophy в 2016 и 2017 году и Golden Spin в 2017 году.
Гимнастика
Елена Еремина, 21 год
Российская гимнастка и призер чемпионата мира 2017 года Елена Еремина объявила о завершении спортивной карьеры 5 апреля. В своем Telegram-канале спортсменка рассказала о том, что подобное решение она приняла из-за проблем со здоровьем.
В феврале 2018 года Еремина перенесла операцию на позвоночнике и теперь, по ее словам, организм не справляется с нагрузками.
Елизавета Полстяная, 19 лет
Елизавета Полстяная также завершила профессиональную карьеру гимнастки. Об этом 19-летняя спортсменка заявила в разговоре с корреспондентом ТАСС. Решение закончить с большим спортом Полстяная приняла после ухода из сборной Латвии, за которую выступала с 2018 года.
Девушка отметила, что не видит смысла продолжать выступать, ведь теперь у нее нет возможности поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
В 2022 году Полстяная заняла 12 место в многоборье на чемпионате Европы в Израиле.
Футбол
Роман Павлюченко, 41 год
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Павлюченко 27 октября объявил о завершении карьеры футболиста. Об этом спортсмен заявил „Матч ТВ“.
Последним футбольным клубом, за который выступал Павлюченко, являлось ногинское „Знамя“, представляющее Вторую лигу.
Бывший нападающий сборной России отметил, что к подобному решению его подтолкнула дисквалификация в матче с „Космосом“ из Долгопрудного (4:0) за оскорбительное поведение и попытку физического воздействия на игрока команды противника.
Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны: в 2006 и 2007 году, а также является двукратным обладателем Кубка России в составе „Спартака“ в сезоне 2002/03 и „Локомотива“ в сезоне 2014/15.
Павел Погребняк, 38 лет
Именитый футболист 12 августа заявил, что завершает карьеру в Российской премьер-лиге, а также в Первой лиге. Об этом он рассказал „РБ Спорт“.
Бывший футболист сборной России отметил, что отказался бы от трансфера даже в „Манчестер Юнайтед“.
Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА сезона 2007/08 года, на его счету 10 мячей. Футболист является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе „Зенита“, также форвард завоевал Кубок России в составе „Тосно“ в сезоне 2017/18.
Франк Рибери, 39 лет
Французский полузащитник Рибери завершил свою профессиональную карьеру футболиста в 39 лет. Об этом победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской „Баварии“ заявил в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) 21 октября.
В планы Рибери не входило принятие подобного решения, но из-за проблем со здоровьем он вынужден был завершить карьеру.
Футболист завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 2006 года в составе сборной Франции, также футболист становился обладателем Суперкубка УЕФА в 2013 году и девятикратным чемпионом Германии в составе „Баварии“.
Блез Матюиди, 35 лет
23 декабря чемпион мира 2018 года в составе Франции Блез Матюиди объявил о завершении карьеры в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена). 35-летний футболист отметил, что исполнил все мечты и с гордостью уходит из профессионального спорта.
Последним клубом, за который играл французский защитник, был „Интер Майами“. Его он покинул в начале 2022 года, отыграв два года.
Матюиди выиграл четыре чемпионата Франции в составе ПСЖ, два Кубка, четыре Суперкубка и три Кубка лиги.
Играя за „Ювентус“, защитник стал трехкратным чемпионом Италии. За сборную Франции Матюиди провел 84 матча и забил девять голов. На его счету победа на ЧМ-2018 в России и серебро Евро-2016 во Франции.
Карлос Тевес, 38 лет
Четвертого июня аргентинский нападающий Тевес объявил о завершении игровой карьеры, несмотря на многочисленные предложения со стороны других клубов. Причиной этому послужила смерть его отчима.
„Я перестал играть, потому что потерял своего поклонника номер один“, — цитирует его слова Mundo Albiceleste.
В составе национальной сборной Тевес стал Олимпийским чемпионом (2004). В составе „Бока Хуниорс“ Тевес дважды стал чемпионом Аргентины (2003, 2015)
В Европе завоевывал титулы вместе с „Манчестер Юнайтед“, „Манчестер Сити“ и „Ювентусом“: чемпион Англии — 2007/08, 2008/09, 2011/12, победитель Лиги чемпионов — 2008, чемпион Италии — 2013/14, 2014/15.
Гонсало Игуаин, 35 лет
Соотечественник Тевеса, нападающий „Интер Майами“ Игуаин, завершил карьеру в возрасте 34 лет после завершения сезона MLS (профессиональной футбольной лиги США и Канады).
Большую часть карьеры аргентинец выступал за „Интер“, за который провел более 700 матчей, забив свыше 300 мячей.
Также Игуаин становился трехкратным чемпионом Испании с „Реалом“, три раза побеждал в Серии А с „Ювентусом“, а также выиграл Лигу Европы с „Челси“ (2019 год).
Жерар Пике, 35 лет
5 ноября чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании, защитник „Барселоны“ Пике объявил, что завершил карьеру. Причиной послужило окончание контракта с „Барселоной“. 35-летний испанец отметил, что не хочет перейти в другую команду.
Пике — воспитанник „Барселоны“, с 2008 года непрерывно играл за каталонский клуб.
В составе „Барселоны“ защитник восемь раз выиграл чемпионат Испании, по три раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также на его счету победа в Английской премьер-лиге и Лиге чемпионов с „Манчестер Юнайтед“.
Со сборной Испании Пике выиграл чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.
Хоккей
Кейт Яндл, 36 лет
Американский защитник „Филадельфии“ Кейт Яндл завершил карьеру хоккеиста в возрасте 36 лет. Об этом он объявил в своих социальных сетях 20 сентября.
Яндл провел 1109 игр в рамках Национальной хоккейной лиги, 989 из них он отыграл подряд и установил рекорд НХЛ.
Яндл был выбран „Финиксом“ в четвертом раунде драфта НХЛ 2005 года (105-е место). За клуб выступал в 2006-2015 гг. На протяжении четырех сезонов подряд записывал на свой счет двузначные показатели по голам. И на данный момент является третьим защитником в истории франшизы по голам после Оливера Экмана-Ларссона и Дэйва Эллета.
Здено Хара, 45 лет
Обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе „Бостон Брюинз“ Здено Хара также завершил профессиональную карьеру хоккеиста 20 сентября, о чем сообщил на странице в социальной сети.
Хоккеист отметил, что объявляет о своем решении с гордостью, перечислив свои достижения.
Хара отыграл в НХЛ 25 сезонов, в которых провел 1680 матчей и набрал 680 (209+471) очков. В 2009 году хоккеист получил „Джеймс Норрис Трофи“ — награду лучшему защитнику сезона НХЛ.
Также защитник дважды становился серебряным призером чемпионатов мира 2000 и 2012 года в составе сборной Словакии.
Пи-Кей Суббан, 33 года
Олимпийский чемпион 2014 года в составе „Монреаль Канадиенс“ Пи-Кей Суббан заявил о завершении карьеры в 33 года. В своем заявлении он поблагодарил родителей, болельщиков и коллег за поддержку, а также отметил, что наслаждался каждой игрой, как последней.
Кей Суббан стал обладателем „Норрис Трофи“ в 2013 году, в составе „Монреаль Канадиенс“, а также провел 834 матча в НХЛ, в которых набрал 467 (115+352) очков.
Александр Попов, 42 года
Чемпион Мира 2012 года Александр Попов объявил о завершении карьеры хоккеиста 25 октября. 42-летний нападающий продолжит свою карьеру в системе ЦСКА на должности тренера по развитию игроков.
В 2019 и 2022 годах Попов стал обладателем „Кубка Гагарина“ в составе ЦСКА, а в прошлом сезоне хоккеиста признали самым ценным игроком плей-офф. Попов провел 315 матчей за ЦСКА, в которых набрал 133 (43+90) очка.
Теннис
Роджер Федерер, 41 год
Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер завершил профессиональную карьеру теннисиста в 41 год.
24 сентября швейцарец в последний раз вышел на корт в паре с испанцем Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера в Лондоне (1:2), после чего заявил о завершении карьеры в своих социальных сетях.
20-кратный победитель турниров „Большого шлема“ добавил, что не сможет продолжить карьеру из-за полученных травм и последствий операций.
Роджер Федерер становился чемпионом Олимпийских игр в 2008 году, играя в мужском парном разряде, а также шесть раз являлся победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде. Теннисист был первой ракеткой мира 237 недель подряд, что делает Федерера рекордсменом АТР.
Серена Уильямс, 41 год
3 сентября в матче третьего круга Открытого чемпионата США американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович (5:7, 7:6, 1:6), после чего объявила об окончании игровой карьеры.
40-летняя американка ранее заявляла, что планирует завершить карьеру после US Open.
Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии „Большого шлема“ в одиночном разряде. На ее счету семь побед на Australian Open, три — на „Ролан Гаррос“, семь — на Уимблдоне, шесть — на US Open. Всего она выиграла 75 титулов WTA в одиночном разряде (пятое место в истории).
Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA на протяжении 319 недель (третье место в истории), в том числе рекордные 186 недель подряд (столько же было у Штеффи Граф). На счету американки пять побед на Итоговых турнирах WTA (2001, 2009, 2012, 2013, 2014), четыре золотые медали Олимпийских игр (2012 — в одиночном разряде, 2000, 2008 и 2012 — в парном), 14 титулов на турнирах „Большого шлема“ в парном разряде и два — в миксте.