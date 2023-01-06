Легенды фигурного катания и тенниса. Кто покинул спорт в 2022 году

Евгения Медведева не выступает на официальных соревнованиях по фигурному катанию с 2019 года, однако чемпионка мира 2016 и 2017 года ранее не говорила о завершении профессиональной карьеры. 25 декабря фигуристка официально заявила о том, что не будет принимать участие на официальных турнирах. „Я продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет“, — сказала Медведева. Несмотря на то, что девушка больше не будет принимать участие в соревнованиях, Медведеву продолжит выступать на различных ледовых шоу и телепроектах. Россиянка выступала в одиночном катании. В 2018 году девушка стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Юдзуру Ханю, 27 лет



Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании японец Юдзуру Ханю летом объявил о завершении карьеры. Сделал это спортсмен на специальной пресс-конференции в Токио.



„Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований“, — сказал Ханю.



По словам японца, теперь он будет кататься только в шоу. Ханю также поблагодарил всех за поддержку во время карьеры. Кроме того, фигурист заявил, что планирует и дальше работать над исполнением самого сложного прыжка в фигурном катании — четверного акселя.



Ханю завоевал золото Олимпийских игр в одиночном катании в 2014 и 2018 годах. Он также двукратный чемпион мира (2014, 2017) и пятикратный призер мировых первенств. Японец первым в истории среди фигуристов-одиночников завоевал все титулы во взрослых и юниорских турнирах («Большой шлем“).



Ханю в 2016 году первым в истории приземлил четверной риттбергер на соревновании. Он также первым преодолел отметку 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ.



Последним турниром для 27-летнего Ханю стали февральские Олимпийские игры в Пекине, где он занял четвертое место. Чемпионат мира-2022 японец пропустил из-за полученной на Играх травмы голеностопа.



Всего за свою карьеру Ханю устанавливал мировой рекорд 19 раз — это лучший результат для мужского одиночного катания с момента введения судейской системы ISU в 2004 году.



Эксперты называют Ханю одним из величайших фигуристов в истории.



„Величайший в истории“. Как Ханю изменил фигурное катание

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Софья Самодурова, 20 лет