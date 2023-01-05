ВИДЕО | Смотри, какую шайбу положил 50-летний Ягр в чешской Экстралиге

50-летний Ягр провел на площадке 19 минут, а заброшенная шайба стала дня него первой в сезоне (в этом году владелец „Кладно“ провел за свою команду всего 7 матчей). Свою первую шайбу в высшем чешском дивизионе Ягр забросил в 1986 году также за „Кладно“, когда подавляющее большинство его партнеров по нынешней команде еще не появилось на свет. В 2018 году Ягр вернулся в родной клуб из НХЛ, где являлся самым результативным правым нападающим в истории (1921 очко). Также Ягр принадлежит к так называемому Triple Gold Club, в который входят обладатели Кубка Стэнли, чемпионы мира и Олимпийских игр: он дважды выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992) и чемпионаты мира (2005, 2010), а также стал победителем Олимпиады в Нагано (1998).