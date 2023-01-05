МНЕНИЕ | Эстонии не нужны мозги? Ученого Тартуского университета высылают из страны из-за санкций, кто от этого выиграет?

Мы в проигрыше из-за своей национальной черты - упрямства. Апрельские санкции определили список лиц, которым Эстонское государство предписало непродление вида на жительство.

Упрямство играет в истории эстонского народа противоречивую роль. Герой романа Таммсааре „Правда и справедливость“ Андрес Паас с помощью упрямства вытягивает из болота, казалось бы, безнадежно увязшую там корову. Сейчас мы из-за своего упрямства - скажу прямо - лишаемся мозгов.

Андрей Шишков - представитель православной церкви и довольно уважаемый, несмотря на молодой возраст, ученый-богослов, кроме всего прочего, является спикером по многим вопросам, которые освещаются эстонскими СМИ в общественном пространстве. Андрей абсолютно четко выразил свою позицию по поводу российской агрессии в Украине.

Если верить исследованиям, то религиозная часть страны в своем большинстве исповедует православие. Для православных в Эстонии, Андрей - тот самый мыслящий православный, не поддерживающий войну и агрессию и не испугавшийся выразить позицию несогласия с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом и предстоятелем Русской православной церкви в Эстонии - митрополитом Евгением. Для научного мира Эстонии - Андрей - значимый ученый, занимающийся рядом научных проектов.

В комментариях к посту Андрея Шишкова, в котором он объявил о необходимости в ближайшее время покинуть Эстонию, поддержку ему выразили сотни лидеров общественного мнения как в Эстонии, так и за рубежом. Отметился даже не нуждающийся в представлении большинству опальный Андрей Кураев.