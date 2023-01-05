МНЕНИЕ | Эстонии не нужны мозги? Ученого Тартуского университета высылают из страны из-за санкций, кто от этого выиграет?(20)
Теологу Андрею Шишкову, несколько лет трудившемуся на благо эстонской науки, миграционный отдел ДППО не продлил вид на жительство, несмотря на его контракт с оплотом эстонского научного мира - Тартуским университетом. Это болезненное решение, но осознает ли государство, насколько? Думается, соседние европейские страны уже потирают руки в предвкушении заполучить ученого для своих научных проектов.
Мы в проигрыше из-за своей национальной черты - упрямства. Апрельские санкции определили список лиц, которым Эстонское государство предписало непродление вида на жительство.
Упрямство играет в истории эстонского народа противоречивую роль. Герой романа Таммсааре „Правда и справедливость“ Андрес Паас с помощью упрямства вытягивает из болота, казалось бы, безнадежно увязшую там корову. Сейчас мы из-за своего упрямства - скажу прямо - лишаемся мозгов.
Андрей Шишков - представитель православной церкви и довольно уважаемый, несмотря на молодой возраст, ученый-богослов, кроме всего прочего, является спикером по многим вопросам, которые освещаются эстонскими СМИ в общественном пространстве. Андрей абсолютно четко выразил свою позицию по поводу российской агрессии в Украине.
Если верить исследованиям, то религиозная часть страны в своем большинстве исповедует православие. Для православных в Эстонии, Андрей - тот самый мыслящий православный, не поддерживающий войну и агрессию и не испугавшийся выразить позицию несогласия с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом и предстоятелем Русской православной церкви в Эстонии - митрополитом Евгением. Для научного мира Эстонии - Андрей - значимый ученый, занимающийся рядом научных проектов.
В комментариях к посту Андрея Шишкова, в котором он объявил о необходимости в ближайшее время покинуть Эстонию, поддержку ему выразили сотни лидеров общественного мнения как в Эстонии, так и за рубежом. Отметился даже не нуждающийся в представлении большинству опальный Андрей Кураев.
Вызывает недоумение то, что внутри нашего государства активно действуют экстремальные группы, вроде движения Koos во главе с Айво Петерсоном и Олегом Ивановым. Или портала Dokole, один из авторов которого отказ от фейерверков на новый год умудрился связать с русофобией. Да, регистровый отдел Тартуского уездного суда не зарегистрировал политическую партию „Koos/Вместе“. Таким образом движение, придерживающееся пропутинских взглядов не сможет участвовать в выборах в Рийгикогу. Но никто не призвал этих товарищей к ответственности за открытое разжигание розни и одобрение действий российского правительства, и уж тем более, их не выслали из страны. Потому что граждане. Получается, у гражданина Эстонии по рождению особые привилегии по части лояльности/нелояльности к эстонскому государству?
Журналист общественно-правового телерадиовещания Андрей Титов отметил в своем посте в соцсетях в поддержку Андрея Шишкова всех значимых политиков Эстонии. Никто из них пока по теме не высказался. Но в свое время по поводу ситуации с российскими студентами, открыто осуждающими режим Путина и войну в Украине, получающих образование в Эстонии, эстонские политики ответили обнадеживающим „будем рассматривать продление ВНЖ в индивидуальном порядке“.
Может, стоит так же отнестись к ученым с российским паспортом, но доказавшим абсолютную преданность и лояльность Эстонии?
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