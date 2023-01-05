Строительство детской площадки в лесу Сели: работы пока приостановлены, но открыта дорожка через лес
В октябре прошлого года в лесу Сели начались строительные работы, направленные на преобразование леса Сели в безопасный семейный парк. Ввиду погодных условий с декабря работы были приостановлены, однако сейчас ограждение вокруг строительной площадки было решено частично открыть, чтобы жители могли передвигаться по лесу.
„Жители давно ждут строительства парка Сели, но такие работы всегда связаны с определенными ограничениями в передвижении. Для того чтобы желающие могли пользоваться более короткими тропинками, на время технологического перерыва мы открываем проходящую через лес дорожку. Работы возобновят как только позволит погода“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
13 октября в лесу Сели начались строительные работы, в ходе которых, в том числе, было начато создание детской площадки. В декабре ввиду погодных условий строительство было приостановлено. С сегодняшнего дня, 5 января, зона строительства будет частично открыта для прохода, чтобы люди могли передвигаться через лес. В лесу Сели планируется оборудовать множество возможностей для проведения досуга как семьями с детьми, так и владельцами домашних животных.
В лесу будут построены две игровые площадки, одна для детей в возрасте до 3 лет, другая для детей постарше. В южной стороне леса появится зона с тренажерами, а в центре будет создана зона отдыха. В парке построят две площадки для собак, одну для крупных пород, а вторую – для мелких.
Также в семейном парке появятся скамейки с урнами для мусора и освещение, что повысит видимость в лесистой местности и обеспечит чувство безопасности для местных жителей. Кроме того, будут улучшены дорожки и подъезды к лесу Сели.
Планируемый срок завершения работ - август 2023 года.