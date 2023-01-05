Строительство детской площадки в лесу Сели: работы пока приостановлены, но открыта дорожка через лес

„Жители давно ждут строительства парка Сели, но такие работы всегда связаны с определенными ограничениями в передвижении. Для того чтобы желающие могли пользоваться более короткими тропинками, на время технологического перерыва мы открываем проходящую через лес дорожку. Работы возобновят как только позволит погода“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.



13 октября в лесу Сели начались строительные работы, в ходе которых, в том числе, было начато создание детской площадки. В декабре ввиду погодных условий строительство было приостановлено. С сегодняшнего дня, 5 января, зона строительства будет частично открыта для прохода, чтобы люди могли передвигаться через лес. В лесу Сели планируется оборудовать множество возможностей для проведения досуга как семьями с детьми, так и владельцами домашних животных.