Члены сборной Эстонии, сфотографировавшиеся с Карпиным, принесли извинения(6)
Члены сборной Эстонии по футболу Константин Васильев и Сергей Зенев, а также помощник главного тренера Андрес Опер выступили с совместным заявлением по поводу вызвавшей большой общественный резонанс фотографии, на которой десять бывших и действующих членов национальной сборной позируют за общим столом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
„Уважаемые любители футбола!
Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.
Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Наша позиция в отношении войны всегда была одинаковой - ей нет оправдания. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь“.
Андрес Опер
Константин Васильев
Сергей Зенев