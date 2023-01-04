Впервые за век: нижняя палата Конгресса США не может выбрать спикера

Палата представителей проголосовала уже четыре раза, и каждый раз группа радикальных республиканцев отказывалась поддержать однопартийца. В последний раз, в среду, 20 республиканцев, несмотря на призыв экс-президента Дональда Трампа, проголосовали не за Маккарти, а за впервые избранного конгрессменом Байрона Дональдса, а еще один воздержался.

В палате в этом году 222 республиканца, а для победы Маккарти нужно получить по меньшей мере 218 голосов.

Основной соперник Маккарти - кандидат от демократов Хаким Джеффрис - набрал 212 голосов. За него проголосовали все демократы.

Что теперь?

Последний раз подобная ситуация, когда спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, возникла 100 лет назад. В 1923 году, чтобы избрать кандидатуру, понадобилось девять туров.

Сейчас палата тоже продолжит голосовать до успешного исхода. Пока не избран спикер, законодатели не смогут заниматься никакими другими вопросами - не смогут дать присягу новые члены Конгресса, не могут приниматься новые законы.

Сколько раундов голосования понадобится теперь - непонятно. Сколько времени это займет, тоже неясно. Голосование 1923 года растянулось на несколько дней.

Оппозиция

Многие спикеры Палаты представителей сталкивались с трудностями на пути к этой должности, но внутрипартийные конфликты в прошлом решались довольно быстро, часто еще до голосования.

Маккарти же столкнулся с сопротивлением крайне правых соратников по партии еще в прошлом ноябре, когда республиканцы по итогам промежуточных выборов получили большинство в палате.

Конгрессмен Энди Биггс из штата Аризона позиционирует себя как альтернативу Маккарти, хотя и маловероятную. Также против Маккарти выступает представитель Флориды Мэтт Гетц. В первом раунде голосования Биггс получил 10 голосов, а еще девять республиканцев проголосовали за других кандидатов.

Оппозиции Кевин Маккарти не нравится по личным и идеологическим причинам. Она уже несколько недель требуют от Маккарти уступок, в частности, - упрощения процедуры импичмента спикера.

На встрече со сторонниками во фракции утром во вторник Маккарти сказал, что против него могут проголосовать до 20 республиканцев. Однако он был уверен, что в итоге победит.