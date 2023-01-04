ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (315-й день) | Украинские военные впервые получат западные танки

Министерство обороны РФ признало гибель еще 26 российских военнослужащих в результате ракетного удара украинской стороны по Макеевке в Донецкой области . „В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин“, - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны подтвердило гибель 63 военных. В то же время украинская сторона заявляла о примерно 400 погибших и около 300 раненых.

Украина использует для борьбы с беспилотными летательными аппаратами ракеты, стоимость которых гораздо выше цены самих дронов , пишет американское издание The New York Times. По его сведениям, используемые Россией беспилотники иранского производства могут стоить около 20 тысяч долларов (18 900 евро), в то время как стоимость одного запуска ракеты класса „земля-воздух“ может составлять от 140 тысяч долларов (132 тысяч евро) для зенитно-ракетных систем С-300 до 500 тысяч долларов (473 тысяч евро) в случае с передвижными ЗРК NASAMS. Подобный дисбаланс со временем может пойти на пользу Москве и дорого обойтись Киеву и его союзникам, указывает издание.

До 26 российских военнослужащих погибли или получили ранения в результате ударов украинской армии 2 января по подразделениям сил РФ в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области, говорится в сводке. Кроме того, были уничтожены 2 склада боеприпасов и до 10 единиц военной техники разного типа.

В Донецкой области в результате ночных обстрелов два человека погибли и четыре получили ранения, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. В Харьковской области - двое раненых из-за обстрелов за минувшие сутки, написал глава региональной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки российская армия нанесла 7 ракетных, 18 авиационных ударов и совершила более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. По его данным, имеются пострадавшие среди мирного населения. Военные РФ „сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется“, - говорится в сообщении.

Британская разведка проанализировала удар украинской армии по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области. Британцы отмечают, что здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевки, где идут ожесточенные бои. По их мнению, масштабы разрушений свидетельствуют о том, что боеприпасы хранились рядом с жилыми помещениями, вызвав вторичную детонацию во время удара. Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь российской армии, говорится в сводке.

В ночь на среду над Севастополем в районе военного аэродрома „Бельбек“ были сбиты два беспилотника. „Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме“, - написал „губернатор“ города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В результате украинского удара по Васильевке в Запорожской области погибли пять человек, сообщил в Telegram-канале назначенный РФ „врио губернатора“ аннексированного региона Евгений Балицкий. Еще 15 человек, по его словам, получили ранения разной степени тяжести.

Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. „Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась“, - сказал он в ходе онлайн-брифинга. Кроме того, по словам Кулебы, идет работа над передачей Украине немецких танков Leopard.