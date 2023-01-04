ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (315-й день) | Украинские военные впервые получат западные танки
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За прошедшие сутки российская армия нанесла 7 ракетных, 18 авиационных ударов и совершила более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. По его данным, имеются пострадавшие среди мирного населения. Военные РФ „сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется“, - говорится в сообщении.
В Донецкой области в результате ночных обстрелов два человека погибли и четыре получили ранения, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. В Харьковской области - двое раненых из-за обстрелов за минувшие сутки, написал глава региональной военной администрации Олег Синегубов.
До 26 российских военнослужащих погибли или получили ранения в результате ударов украинской армии 2 января по подразделениям сил РФ в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области, говорится в сводке. Кроме того, были уничтожены 2 склада боеприпасов и до 10 единиц военной техники разного типа.
Украина использует для борьбы с беспилотными летательными аппаратами ракеты, стоимость которых гораздо выше цены самих дронов, пишет американское издание The New York Times. По его сведениям, используемые Россией беспилотники иранского производства могут стоить около 20 тысяч долларов (18 900 евро), в то время как стоимость одного запуска ракеты класса „земля-воздух“ может составлять от 140 тысяч долларов (132 тысяч евро) для зенитно-ракетных систем С-300 до 500 тысяч долларов (473 тысяч евро) в случае с передвижными ЗРК NASAMS. Подобный дисбаланс со временем может пойти на пользу Москве и дорого обойтись Киеву и его союзникам, указывает издание.
Министерство обороны РФ признало гибель еще 26 российских военнослужащих в результате ракетного удара украинской стороны по Макеевке в Донецкой области. „В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин“, - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны подтвердило гибель 63 военных. В то же время украинская сторона заявляла о примерно 400 погибших и около 300 раненых.
Британская разведка проанализировала удар украинской армии по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области. Британцы отмечают, что здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевки, где идут ожесточенные бои. По их мнению, масштабы разрушений свидетельствуют о том, что боеприпасы хранились рядом с жилыми помещениями, вызвав вторичную детонацию во время удара. Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь российской армии, говорится в сводке.
В ночь на среду над Севастополем в районе военного аэродрома „Бельбек“ были сбиты два беспилотника. „Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме“, - написал „губернатор“ города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
В результате украинского удара по Васильевке в Запорожской области погибли пять человек, сообщил в Telegram-канале назначенный РФ „врио губернатора“ аннексированного региона Евгений Балицкий. Еще 15 человек, по его словам, получили ранения разной степени тяжести.
Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. „Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась“, - сказал он в ходе онлайн-брифинга. Кроме того, по словам Кулебы, идет работа над передачей Украине немецких танков Leopard.
Украина планирует серьезное наступление весной 2023 года. Об этом в интервью американскому каналу ABC News рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия в марте будут „самыми жаркими“. „Это освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса“, - сказал Буданов. Он также не исключил новых ударов по территории России, но не уточнил, кто за ними будет стоять. „Наша цель, и мы ее достигнем, - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права“, - заявил глава ГУР.
В Днепре демонтировали памятник уроженцу города Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщают местные Telegram-каналы. Кроме того, в городе сняли с постамента памятник-танк Т-34, установленный в честь защитника Днепра генерала Ефима Пушкина. Как отмечали ранее местные власти, снесенные памятники будут хранить на территории коммунального предприятия „Зооконтроль“.
WSJ: армия РФ, похоже, устала от неудач под Бахмутом и переключилась на Соледар
Украинское командование и британская разведка утверждают, что российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и огневой мощи на Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута, пишет в среду Wall Street Journal.
По сути, бои вокруг Соледара идут давно, пишет издание, но сам факт перегруппировки российских войск на этом участке фронта свидетельствует о том, что упорное сопротивление ВСУ под Бахмутом вынуждает силы РФ на ходу менять тактику.
Это не значит, однако, что Россия отказалась от планов по взятию Бахмута, отмечает WSJ, но в данный момент командование явно пытается переосмыслить происходящее.
Командование ВСУ по-своему трактует замедление россиян под Бахмутом. Ряд высокопоставленных украинских военных считают, что отчаявшись добиться результата (по крайней мере, на данном этапе), армия РФ решила прощупать украинскую оборону под Соледаром в стремлении объявить о своей победе хотя бы там.
Бои за Бахмут продолжаются уже полгода, напоминает американское издание. Этот участок линии фронта является самым активным на данный момент и требует мобилизации всех доступных сил для обеих сторон.
При этом упорство, с которым Россия пытается прорваться на этом отрезке, удивляет западных военных экспертов, так как контроль над Бахмутом не имеет большого стратегического значения.
Однако, пишет WSJ, и руководство наемников из ЧВК „Вагнер“ и командующий российской армией генерал Суровикин по какой-то причине убедили себя в важности этого прорыва, и взятие Бахмута было бы существенно для России только психологически.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил в своей вечерней сводке о ситуации на фронте, что 3 января в результате удара по городу Токмак в оккупированной части Запорожской области было нанесено „огневое поражение сосредоточению живой силы и военной техники оккупантов“.
Как утверждают украинские военные, „потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми“.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора пообещал Владимиру Зеленскому, что ВСУ вскоре получат французские бронеавтомобили AMX-10RC.
Об этом сообщают агентство Рейтер и Франс пресс со ссылкой на брифинг представителя Елисейского дворца. Чиновник не уточнил, когда ВСУ могут получить эту технику и в каком количестве.
Бронеавтомобиль AMX-10RC часто классифицируют как „колесный танк“. Он может бороться с бронетехникой.
Как говорят в администрации французского президента, это первый случай, когда украинские военные получат западные танки.